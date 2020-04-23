Bu sene 23 Nisan gösterileri olacak mı, var mı? 23 Nisan'da ne oldu? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anlamı ve önemi!

23 Nisan'da ne oldu, çocuk bayramının anlamı nedir gibi soruların yanıtları merak edilirken internet üzerinden konuya yönelik araştırmalar da hızlandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayram herkes tarafından büyük önem taşıyor. İlk olarak 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlanmış olup 1979 yılında altı ülkenin katılması ile uluslararası bir boyut kazanmıştır. Günümüzde ise tüm dünya çocuklarının bayramı olarak kutlanmaktadır. Her sene okullarda, tören alanlarında etkinlikler, şenlikler düzenlenirken bu sene yaşanan corona virüsü salgını nedeniyle etkinliklerin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Buna göre; bu sene 23 Nisan gösterileri olacak mı? 23 Nisan anlam ve önemi nedir? Çocuk Bayramı'nın anlamı nedir?

BU SENE 23 NİSAN GÖSTERİLERİ OLACAK MI? ÇOCUK BAYRAMI ANLAM VE ÖNEMİ!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak tüm dünyada kutlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği bu bayram her yıl okullarda, tören alanlarında etkinlikler ve şenlikler yapılarak kutlanırken bu sene gösterilerin olup olmayacağı merak konusu oldu. Corona virüsü salgını nedeniyle bu sene 23 Nisan gösterilerinin olup olmadığı araştırılıyor. Buna göre; bu sene 23 Nisan gösterileri olacak mı? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı önemi nedir?