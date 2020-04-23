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Bu sene gösterileri olacak mı, var mı? ? anlamı ve önemi!

Yarın kutlanacak. 'ün çocuklara armağan ettiği ve önemi merak ediliyor. 23 Nisan 1920 Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarih olarak kabul ediliyor. Atatürk, bu tarihin bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra ise 1929'da bu bayram çocuklara Atatürk tarafından armağan edilmiştir. İlk defa 23 Nisan 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Böyle bir günün anlam ve önemi vatandaşlar tarafından araştırılırken en merak edilenlerden bir tanesi de "?" sorusunun yanıtı oluyor. Corona virüsü salgını nedeniyle herkesin kendini evde izole etmesinden dolayı gösterilerin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Buna göre; bu sene 23 Nisan gösterileri olacak mı? Çocuk bayramının anlamı ve önemi nedir?

Giriş Tarihi: 23.4.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 09:10 ABONE OL
Bu sene 23 Nisan gösterileri olacak mı, var mı? 23 Nisan'da ne oldu? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anlamı ve önemi!

'da ne oldu, nedir gibi soruların yanıtları merak edilirken internet üzerinden konuya yönelik araştırmalar da hızlandı. 'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayram herkes tarafından büyük önem taşıyor. İlk olarak 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlanmış olup 1979 yılında altı ülkenin katılması ile uluslararası bir boyut kazanmıştır. Günümüzde ise tüm dünya çocuklarının bayramı olarak kutlanmaktadır. Her sene okullarda, tören alanlarında etkinlikler, şenlikler düzenlenirken bu sene yaşanan corona virüsü salgını nedeniyle etkinliklerin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Buna göre; ? 23 Nisan anlam ve önemi nedir? Çocuk Bayramı'nın anlamı nedir?

BU SENE 23 NİSAN GÖSTERİLERİ OLACAK MI? ÇOCUK BAYRAMI ANLAM VE ÖNEMİ!

olarak tüm dünyada kutlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği bu bayram her yıl okullarda, tören alanlarında etkinlikler ve şenlikler yapılarak kutlanırken bu sene gösterilerin olup olmayacağı merak konusu oldu. Corona virüsü salgını nedeniyle bu sene 23 Nisan gösterilerinin olup olmadığı araştırılıyor. Buna göre; bu sene 23 Nisan gösterileri olacak mı? önemi nedir?

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Bu sene 23 Nisan gösterileri olacak mı, var mı? 23 Nisan'da ne oldu? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anlamı ve önemi!
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