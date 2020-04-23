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Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe gününde ?

Arefe günü oruç tutulur mu? Sorusu Ramazan ayına girmeden önce araştırılan konuların başında geliyor. Müslümanlar, ayet ve hadislerde oruç tutmaya teşvik edilmiş, oruç tutanlar övülmüş, onlara Allah'ın rahmeti, rızası, sevap ve mükafat vaat edilmiştir. Arefe, Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün, hicrî takvime göre Zilhicce ayının 9. günüdür. Ülkemizde Ramazan Bayramı'nın bir önceki gününde de yapılması gereken ibadetler vardır. Arefe günü tutulan oruç, geçmiş ve gelecek yılın günahlarına kefaret olduğuna inanılır. Peki Arefe günü ? Arefe günü oruç tutulur mu?

Giriş Tarihi: 23.4.2020 15:13 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 15:14 ABONE OL
Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe gününde oruç tutmanın hükmü ve fazileti nedir?

Mübarek Ramazan ayı gelmeden önce islam alemi oruç tutmakla alakalı hususları araştırmaya başladı. Günlerin en faziletlisi olan Arefe günü oruç tutulur mu? Sorusu vatandaşlar tarafından gün içinde araştırılmaya başlandı. Genellikle bayrama hazırlık günü olarak geçirilen Arefe Günü, İslam dinine göre bayramı müjdeleyen gün olarak tanımlanıyor. Peki Arefe günü oruç tutmanın hükmü ve fazileti nedir?

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

İslam dininin kıymet verdiği günlerden Arefe günü mana olarak güzel günler öncesi anlamına gelmektedir. Bayramdan bir gün öncesi olan arefe gününde bayram hazırlıkları yanı sıra dualar okunur, ibadetler yapılır.Peki Arefe günü oruç tutulur mu, kimler oruç tutabilir?

İşte konuya yönelik tüm detaylar…

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Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe gününde oruç tutmanın hükmü ve fazileti nedir?
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