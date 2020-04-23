Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe gününde oruç tutmanın hükmü ve fazileti nedir?

Mübarek Ramazan ayı gelmeden önce islam alemi oruç tutmakla alakalı hususları araştırmaya başladı. Günlerin en faziletlisi olan Arefe günü oruç tutulur mu? Sorusu vatandaşlar tarafından gün içinde araştırılmaya başlandı. Genellikle bayrama hazırlık günü olarak geçirilen Arefe Günü, İslam dinine göre bayramı müjdeleyen gün olarak tanımlanıyor. Peki Arefe günü oruç tutmanın hükmü ve fazileti nedir?

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

İslam dininin kıymet verdiği günlerden Arefe günü mana olarak güzel günler öncesi anlamına gelmektedir. Bayramdan bir gün öncesi olan arefe gününde bayram hazırlıkları yanı sıra dualar okunur, ibadetler yapılır.Peki Arefe günü oruç tutulur mu, kimler oruç tutabilir?

İşte konuya yönelik tüm detaylar…