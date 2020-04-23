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‘Davana bakarım’ deyip 50 bin Euro aldı, hiçbir işlem yapmadı! O avukat Ağır Cezalık oldu

Davasına bakmak üzere anlaştığı Bulgaristanlı müvekkilinden 50 bin Euro alan ve davasıyla ilgilenmeyen avukata dava açıldı. Şüpheli avukat Eda B. ‘Görevi kötüye kullanma’ suçundan ’da yargılanacak.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Yaşam
Giriş Tarihi: 23.4.2020 23:54 ABONE OL
‘Davana bakarım’ deyip 50 bin Euro aldı, hiçbir işlem yapmadı! O avukat Ağır Cezalık oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli avukat Eda B.'nin bir alacak davası açmak üzere Bulgaristan vatandaşı Ettat E. ile anlaştığı kaydedildi.

50 BİN EURO ALDI

Şüpheli Eda B.'nin müştekinin vekilliğini üstlenerek masraf ve vekalet ücretine mahsuben geçtiğimiz yıllarda kendisinden 50 bin Euro aldığı belirtildi. Ancak şüpheli avukatın 50 bin Euro aldığı halde hiçbir işlem yapmadığı, parayı da iade etmediği anlatıldı.

AĞIR CEZALIK OLDU

Savcılık, şüpheli Eda B.'nin 'Görevi kötüye kullanma' suçundan cezalandırılması talep edildi. Şüpheli ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

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‘Davana bakarım’ deyip 50 bin Euro aldı, hiçbir işlem yapmadı! O avukat Ağır Cezalık oldu
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