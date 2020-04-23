‘Davana bakarım’ deyip 50 bin Euro aldı, hiçbir işlem yapmadı! O avukat Ağır Cezalık oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli avukat Eda B.'nin bir alacak davası açmak üzere Bulgaristan vatandaşı Ettat E. ile anlaştığı kaydedildi.

50 BİN EURO ALDI

Şüpheli Eda B.'nin müştekinin vekilliğini üstlenerek masraf ve vekalet ücretine mahsuben geçtiğimiz yıllarda kendisinden 50 bin Euro aldığı belirtildi. Ancak şüpheli avukatın 50 bin Euro aldığı halde hiçbir işlem yapmadığı, parayı da iade etmediği anlatıldı.

AĞIR CEZALIK OLDU

Savcılık, şüpheli Eda B.'nin 'Görevi kötüye kullanma' suçundan cezalandırılması talep edildi. Şüpheli ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.