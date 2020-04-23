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'de yasağa uymayan otostopçuya para cezası

enizli'de otostop yapmak için kent merkezindeki bulvarda oturan gence, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza kesildi. , gece alkol aldığını ve evine gitmek için otostop çektiğini öne süren genci, ekip otosuyla evine bıraktı

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.4.2020 16:03 ABONE OL
Denizli'de yasağa uymayan otostopçuya para cezası

Kent merkezindeki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na gelen ve yolda bağdaş kurarak oturan 25 yaşındaki B.A, aralarında ambulansın da bulunduğu araçlara otostop çekti.

Polis ekibi, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle B.A'ya 3 bin 150 lira ceza uyguladı.

B.A, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün akşam alkol aldığını belirterek, "Geceden kalmayım. Otostop çekip evime gitmeye çalışıyorum. Ambulansa, polis arabasına dahi otostop çektim ama kimse durmadı. Evime ceza yiyerek gidiyorum." dedi.

Polis, ekip otosuyla B.A'yı evine bıraktı.

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Denizli'de yasağa uymayan otostopçuya para cezası
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