Esenler’de Ramazan ruhu evlere taşınacak

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, telekonferans yöntemi ile düzenlediği basın toplantısında Ramazan ayı boyunca ilçede yürütülecek çalışmaları anlattı. Şimdiye kadar Çocuk İftarından İftar Çeşmelerine, Eve Teslim İftar'dan Alo İftar'a, Helva Sohbetleri'nden Anadolu Erenleri'ne kadar Ramazan'ın manevi iklimine uygun çok farklı programları hayata geçiren Esenler Belediyesi, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde bu sene Ramazan'da farklı bir konsept uygulayacağını duyurdu.Yapılacak uygulamaları online basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerle paylaşan Başkan Göksu, ihtiyaç sahibi ailelerin her türlü alışverişini ücretsiz olarak yapabildiği EDİM (Esenler Dayanışma ve İyileştirme Merkezi) hakkında bilgi verdi. Bu sene iftarlar yerine ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri dağıtılacağını söyleyen Göksu, "Meydan ve caddelerde düzenlenen kültür etkinliklerini Şehir Ekranı TV'ye taşıyacağız" dedi.