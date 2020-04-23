Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Esenler’de Ramazan ruhu evlere taşınacak

Esenler’de Ramazan ruhu evlere taşınacak

Giriş Tarihi: 23.4.2020 ABONE OL
Esenler’de Ramazan ruhu evlere taşınacak
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, telekonferans yöntemi ile düzenlediği basın toplantısında Ramazan ayı boyunca ilçede yürütülecek çalışmaları anlattı. Şimdiye kadar Çocuk İftarından İftar Çeşmelerine, Eve Teslim İftar'dan Alo İftar'a, Helva Sohbetleri'nden Anadolu Erenleri'ne kadar Ramazan'ın manevi iklimine uygun çok farklı programları hayata geçiren Esenler Belediyesi, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde bu sene Ramazan'da farklı bir konsept uygulayacağını duyurdu.Yapılacak uygulamaları online basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerle paylaşan Başkan Göksu, ihtiyaç sahibi ailelerin her türlü alışverişini ücretsiz olarak yapabildiği EDİM (Esenler Dayanışma ve İyileştirme Merkezi) hakkında bilgi verdi. Bu sene iftarlar yerine ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri dağıtılacağını söyleyen Göksu, "Meydan ve caddelerde düzenlenen kültür etkinliklerini Şehir Ekranı TV'ye taşıyacağız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Esenler’de Ramazan ruhu evlere taşınacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA