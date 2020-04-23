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sonuçları açıklandı! ve hızlı bilet sorgulama BURADA…

Her hafta Çarşamba günleri İdaresi tarafından çekilerek kazandıran numaraları doğru tahmin edenlere kazandıran oyununun 984. Hafta çekilişi bugün yapıldı. Bu bağlamda bugünkü çekiliş için kupon dolduran vatandaşlarımız arama motorlarında yoğun şekilde Şans Topu sonuçları ile ilgili olarak açıklandı mı? sorusuyla araştırma yapmaya devam ediyor. Şans topu sonuçları ile MPİ hızlı bilet sorgulama sayfasına içeriğimizden ulaşabilirsiniz. İşte MPİ ile 22 Nisan Şans Topu sonuçları…

Giriş Tarihi: 23.4.2020 07:22 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 07:22 ABONE OL
Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango 22 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama BURADA…

Haftanın her Çarşamba günü Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan çekilişle şanslı numaraları bilenlere büyük ikramiye dağıtımı sürüyor. Her hafta Çarşamba günü olduğu gibi bugün de MPİ tarafından çekiliş yapılarak 984. Hafta Şans Topu sonuçları açıklandı. Bu gelişme sonrası şans oyunu severler arama motorlarında biletlerine büyük ikramiye çıkıp çıkmadığını merak ederek 22 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusuyla Şans Topu sonuçları ile ilgili araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Şans topu sonuçları ile MPİ hızlı bilet sorgulama sayfasına ulaşmak isteyenler bu başlık altında gerekli olan tüm bilgileri bulabilir. İşte tüm bilgiler…

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI! (22 NİSAN ÇARŞAMBA)

Milli Piyango İdaresi tarafından 984.sü gerçekleştirilen 22 Nisan Şans Topu sonuçları açıklandı. İşte kazandıran numaralar;

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Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango 22 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama BURADA…
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