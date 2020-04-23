Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 23 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama burada!

Haftanın her Perşembe günü Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan çekilişle şanslı numaraları bilenlere büyük ikramiye dağıtımı sürüyor. Her hafta Perşembe günü olduğu gibi bugün de MPİ tarafından çekiliş yapılarak 653. hafta Süper Loto sonuçları açıklandı. Bu gelişme sonrası şans oyunu severler arama motorlarında biletlerine büyük ikramiye çıkıp çıkmadığını merak ederek 23 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusuyla Süper Loto sonuçları ile ilgili araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Süper Loto sonuçları ile MPİ hızlı bilet sorgulama sayfasına ulaşmak isteyenler bu başlık altında gerekli olan tüm bilgileri bulabilir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI! (23 NİSAN PERŞEMBE)

İşte tüm bilgiler…