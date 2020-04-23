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Teravih namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? Evde teravih namazı nasıl kılınır? Teravih kılınışı okunacak dualar ve sureler

İslam alemi tarafından heyecanla beklenen Ramazan ayına girmenin huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. 23 Nisan gecesini 24 Nisan’a bağlayan gece sahur saati uyanıp sahurlarını yapacak Müslümanlar, imsak vakti ile niyetlerini edip ilk oruçlarını tutacak. Ramazan başlangıcı öncesi arefe gecesi ise teravih namazı eda edilecek. Corona virüsü salgını dolayısıyla bu sene camilerde cemaatle birlikte teravih namazı kılınamayacak olması dolayısıyla “Evde teravih namazı nasıl kılınır ve teravih namazı kaç rekattır?” gibi soruların cevapları araştırılıyor. Müslümanlar bu akşam yatsı namazının ardından evlerinde yatsı namazını kılınacak. Peki evde teravih namazı nasıl kılınır, teravih namazı toplamda kaç rekattır? Namaz sırasında hangi dualar ve sureler okunur? İşte okunacak dualar ve sureler ile birlikte tüm detayları içeren evde teravih namazı kılınışı rehberi…

Giriş Tarihi: 23.4.2020 20:36 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 20:46 ABONE OL
Teravih namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? Evde teravih namazı nasıl kılınır? Teravih kılınışı okunacak dualar ve sureler

Kur'an-ı Kerim ayetlerinin inmeye başladığı Ramazan ayında, İslam dinin beş şartından biri olan oruç ibadeti yerine getirilir. Yarın başlayacak Ramazan ayı ve ilk oruç öncesi arefe gününde teravih namazı kılınmaya başlayacak. Bugün teravih namazını kılmaya başlayacak Müslümanlar, corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan önemlerde dolayısıyla camilerde cemaat oluşturamayacak. Bu sebeple "Evde teravih namazı nasıl kılınır ve teravih namazı toplamda kaç rekattır?" sorularıyla alakalı bilgi sahibi olunması önemli. İbadetlerin en üst seviyede eda edileceği Ramazan ayı boyunca kılınan "Teravih namazında hangi dualar okunur?" Konuyla ilgili hazırladığımız evde teravih namazı kılınışı rehberi içeriğimizden merak ettiğiniz bütün soruların yanıtına ulaşabilirsiniz. İşte teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır sorularının cevabı, adım adım teravih namazı kılınışı…

EVDE TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKÂT?

Ramazan ayının ilk teravih namazı bu akşam yatsı namazının ardından evlerde eda edilecek. Salgın nedeniyle camilerde cemaat ile birlikte kılınamayacak olan teravih namazı evlerde kılınacak. Bu namazı doğru bir şekilde kılmak isteyen kişiler teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekât sorusuna dair tüm ayrıntıları buradan okuyabilirler.

İşte adım adım kılınışı;

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Teravih namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? Evde teravih namazı nasıl kılınır? Teravih kılınışı okunacak dualar ve sureler
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