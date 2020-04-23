Teravih namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? Evde teravih namazı nasıl kılınır? Teravih kılınışı okunacak dualar ve sureler

Kur'an-ı Kerim ayetlerinin inmeye başladığı Ramazan ayında, İslam dinin beş şartından biri olan oruç ibadeti yerine getirilir. Yarın başlayacak Ramazan ayı ve ilk oruç öncesi arefe gününde teravih namazı kılınmaya başlayacak. Bugün teravih namazını kılmaya başlayacak Müslümanlar, corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan önemlerde dolayısıyla camilerde cemaat oluşturamayacak. Bu sebeple "Evde teravih namazı nasıl kılınır ve teravih namazı toplamda kaç rekattır?" sorularıyla alakalı bilgi sahibi olunması önemli. İbadetlerin en üst seviyede eda edileceği Ramazan ayı boyunca kılınan "Teravih namazında hangi dualar okunur?" Konuyla ilgili hazırladığımız evde teravih namazı kılınışı rehberi içeriğimizden merak ettiğiniz bütün soruların yanıtına ulaşabilirsiniz. İşte teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır sorularının cevabı, adım adım teravih namazı kılınışı…

EVDE TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKÂT?

Ramazan ayının ilk teravih namazı bu akşam yatsı namazının ardından evlerde eda edilecek. Salgın nedeniyle camilerde cemaat ile birlikte kılınamayacak olan teravih namazı evlerde kılınacak. Bu namazı doğru bir şekilde kılmak isteyen kişiler teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekât sorusuna dair tüm ayrıntıları buradan okuyabilirler.

İşte adım adım kılınışı;