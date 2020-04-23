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Haberler Yaşam Haberleri Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? PTT ve e Devlet ekranı ile bedava ücretsiz maske sipariş takibi ve SMS kodu sorgulama

başvurusu nasıl yapılır? ve e ekranı ile bedava ve kodu sorgulama

Ülkemizde korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında dağıtımı yapılıyor. Eczanelerden ücretsiz olarak talep edinilen maskeleri almak için ilk olarak e üzerinden başvuru yapmanız gerekiyor. Ardından telefonlara gelen koduyla birlikte yakın çevrenizde bulunan eczaneye başvurabilirsiniz. E-Devlet maske sipariş sayfası üzerinden ya da ePttAVM internet sitesinden maske sipariş eden vatandaşlar, en kısa süre içerisinde maskelere ulaşıyor. Uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşlar ‘’ ? eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır?’’ gibi sorulara yanıt arıyor. Başvuru yapan kişiler ise e devlet ve SMS kodu alma şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki telefonu olmayanlar nasıl bedava maske alacak? Ücretsiz maske başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte konuya yönelik tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 23.4.2020 10:25 ABONE OL
Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? PTT ve e Devlet ekranı ile bedava ücretsiz maske sipariş takibi ve SMS kodu sorgulama

Yeni tip corona virüsü salgını kapsamında eczanelerden dağıtımı yapılacağı bildirilmişti. E- ücretsiz maske başvuru ekranı ile maske talep eden 20 yaş üstü ve 65 yaş altı her vatandaşa maske veriliyor. Bu uygulamadan yararlanmak isteyenler, 'Ücretsiz maske başvurusu nereden ve nasıl yapılır, eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır?' sorularının yanıtını araştırıyor. İlk olarak e devlet üzerinden maske siparişi vermeniz gerekiyor. Ardından telefonlarınıza gelen kodu ile en yakın eczaneye gidip maskelerinizi alabilirsiniz. Peki ? Haberimizde, ve e Devlet ekranı ile bedava ve SMS kodu sorgulama hakkında tüm bilgiler yer alıyor.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? E DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU VE SMS KODU

Türkiye'de milyonlarca vatandaş e devlet başvuru ekranı üzerinden ücretsiz maske başvurusu yapmaya başladı. Henüz başvuru yapamamış olan kişiler "Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır, nasıl alınır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Maske başvurusu yaptıktan sonra telefonlara gelen SMS kodu eczaneden temin edebilirsiniz.

BEDAVA MASKE SMS KODU VE MASKE DAĞITIMI SİPARİŞİ SORGULAMA

Haberimizin devamından, E Devlet ve dağıtımı başvurusu hakkında bilgi edinebilir, SMS kodu sorgulama ile eczanelerden maskelerin nasıl alınacağına dair bilgilere erişebilirsiniz.

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Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? PTT ve e Devlet ekranı ile bedava ücretsiz maske sipariş takibi ve SMS kodu sorgulama
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