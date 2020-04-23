Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? PTT ve e Devlet ekranı ile bedava ücretsiz maske sipariş takibi ve SMS kodu sorgulama

Yeni tip corona virüsü salgını kapsamında eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı yapılacağı bildirilmişti. E-Devlet ücretsiz maske başvuru ekranı ile maske talep eden 20 yaş üstü ve 65 yaş altı her vatandaşa maske veriliyor. Bu uygulamadan yararlanmak isteyenler, 'Ücretsiz maske başvurusu nereden ve nasıl yapılır, eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır?' sorularının yanıtını araştırıyor. İlk olarak e devlet üzerinden maske siparişi vermeniz gerekiyor. Ardından telefonlarınıza gelen SMS kodu ile en yakın eczaneye gidip maskelerinizi alabilirsiniz. Peki Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Haberimizde, PTT ve e Devlet ekranı ile bedava ücretsiz maske sipariş takibi ve SMS kodu sorgulama hakkında tüm bilgiler yer alıyor.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? E DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU VE SMS KODU

Türkiye'de milyonlarca vatandaş e devlet başvuru ekranı üzerinden ücretsiz maske başvurusu yapmaya başladı. Henüz başvuru yapamamış olan kişiler "Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır, nasıl alınır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Maske başvurusu yaptıktan sonra telefonlara gelen SMS kodu eczaneden temin edebilirsiniz.

BEDAVA MASKE SMS KODU VE MASKE DAĞITIMI SİPARİŞİ SORGULAMA

Haberimizin devamından, E Devlet ve ePTTAVM ücretsiz maske dağıtımı başvurusu hakkında bilgi edinebilir, SMS kodu sorgulama ile eczanelerden maskelerin nasıl alınacağına dair bilgilere erişebilirsiniz.