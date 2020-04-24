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Barış yemeğinde eniştesini öldürdü!

'da akıllara durgunluk veren cinayet! Karı kocanın barışması için organize edilen yemekte kavga çıktı, kayınbirader , eniştesi Durmuş Süha Saday'ı tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli Hasan Bektaş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken babası ve kardeşi serbest bırakıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.4.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 10:51 ABONE OL
Barış yemeğinde eniştesini öldürdü!

Adana'da kayınbiraderi Hasan Bektaş (31) tarafından öldürülen Durmuş Süha Saday'ın (33), ayrı yaşadığı eşiyle barıştırılmak üzere organize edilen aile toplantısında çıkan tartışmada cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

KAVGA ÇIKTI, KAYINBİRADER SİLAHINA DAVRANDI

Olay, 21 Nisan gecesi Seyhan ilçesi Dede Korkut Caddesi'nde meydana geldi. N.B. (57), kızı 1 çocuk annesi Ceylan Saday'ın (27) kendisini aldattığı için terk ettiği damadı Durmuş Süha Saday'ı evine davet etti. Saday, babası Hüseyin Süha Saday (64) ve ağabeyi Kemal Saday'ı (36) yanına alarak kayınpederinin evine gitti. Bir süre sonra Durmuş Süha Saday ve kayınbiraderi Hasan Bektaş arasında tartışma çıktı. Diğer aile bireylerinin de katılımıyla tartışma, kavgaya dönüştü. Hasan Bektaş, kavga sırasında üzerine taşıdığı tabancayı çıkararak ateş etti. Olayla yaralanan Durmuş Süha Saday ve ağabeyi Kemal Saday, çağırılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir gün sonra Durmuş Süha Saday, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan katil zanlısı Hasan Bektaş, babası N.B. ve kardeşi T.B. (25), kısa sürede polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hasan Bektaş tutuklanırken, babası ile kardeşi ise ev hapsine çarptırıldı.

BARIŞTIRMAK İÇİN ÇAĞIRMIŞLAR

Serbest kalan N.B., kızı Ceylan'ın kendisini aldattığı için kocasını 4 ay önce terk ettiğini, kızı ile damadını barıştırmak için bir araya getirdiğini söyledi.

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Barış yemeğinde eniştesini öldürdü!
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