Gökyüzünde ay yıldız rota

Türk Hava Yolları (THY) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun yüzüncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel bir uçuş gerçekleştirdi. Dün 09.40'ta Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan 1920 tarihine atfen TK1920 olarak belirlenen sefer sayısı ile kalkış yapan Boeing 777-300 tipi THY uçağı, İç Anadolu Bölgesi semalarında özel bir rota takip ederek Türk bayrağının sembolü ay ve yıldızı gökyüzüne çizdi. "Flightradar24"te dünyanın dört bir yanından canlı olarak büyük ilgi ile takip edilen ve 2 saat 30 dakika süren uçuşun ardından havacılık tarihine geçecek ay-yıldızlı rota ortaya çıktı.Gökyüzünde iz bırakan uçuşu gerçekleştiren kaptan pilot Öner Samyel ile Murat Gülkanat yüz yıl önce açılan TBMM binası semalarındayken özel bir anons yaptı. Anonsta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözüne atıf yapılarak onun emanet ettiği mirasın gökyüzündeki bekçileri olunduğu vurgulandı.THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı "Ülkemizin milli bayrak taşıyıcı havayolu olarak biz de bugün gerçekleştirdiğimiz bu özel seferimizi çocuklarımıza armağan ediyoruz" dedi. THY'nin özel uçuşla ilgili filmi dün saat 19.20'de resmi sosyal medya hesaplarından da yayınlandı.