Ramazan’da tüketilmesi gereken 5 mucize! Sofradan bu besinleri sakın eksik etmeyin

Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bugünlerde
Ramazan ayı evde geçecek.
Ancak evde de geleneksel
Ramazan sofraları hazırlayabilir, sağlıklı
bir şekilde oruç tutabiliriz. Anadolu Sağlık
Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş
Özdemir, Ramazan'da tüketilmesi gereken
5 "mucize besin"e ve "5 önemli beslenme
taktiği"ne dikkat çekti. Ramazan'a özel
çorba ve tatlı tarifi de veren
Özdemir şu önerilerde bulundu:
ÇORBA:
Sıvı dengesini
düzenler, düşük kalorisi sebebiyle
kilo kontrolü sağlar.
ZEYTİN:
Uzun süre tok
tutar. Hem sahur hem iftarda
tüketilebilir.
HURMA:
Tok tutar.
Tatlı krizlerinizi bastıracağınız
harika bir yiyecek olması
yanı sıra yüksek lif içeriği nedeniyle mide
bağırsak sisteminizde de düzenleyici etkisi
olacak.
YUMURTA:
Kas kaybetmemeniz için
günlük yeterli protein almanız gerekir.
Yumurta protein içeriği bakımından en
yüksek besindir. Bu yüzden sahurlarınızda
eksik etmeyin.
ZERDEÇAL:
Özellikle yemek sonrası
oluşan hazımsızlık ve rahat bir sindirim
sistemi için muhakkak yemeklerinizin ve
salatalarınızın üzerine zerdeçal ekleyin.
BUNLARA DİKKAT
İftarda midenizi çok yormayın, sahuru mutlaka yapın, iftar ve imsak arasında 2 litre su için, lif içeriği ile bağırsak sağlığı için sofranızdan zeytinyağlı salatayı eksik etmeyin. Kas kaybetmemek için et, tavuk, balık ve hindi gibi hayvansal proteinler yanı sıra yeşil mercimek, siyah mercimek, kuru fasulye ve barbunya gibi kurubaklagiller tüketin.