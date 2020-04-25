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’da tüketilmesi gereken 5 mucize! Sofradan bu besinleri sakın eksik etmeyin

Sıvı kaybını telafi ve düşük kalorisi için çorba, tok tutan zeytin, yüksek lif içeriği ile hurma, protein deposu yumurta ve hazımsızlığa karşı zerdeçalı sofradan eksik etmeyin

GÜL KİREKLO Yaşam
Giriş Tarihi: 25.4.2020 ABONE OL
Ramazan’da tüketilmesi gereken 5 mucize! Sofradan bu besinleri sakın eksik etmeyin
Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bugünlerde Ramazan ayı evde geçecek. Ancak evde de geleneksel Ramazan sofraları hazırlayabilir, sağlıklı bir şekilde oruç tutabiliriz. Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, Ramazan'da tüketilmesi gereken 5 "mucize besin"e ve "5 önemli beslenme taktiği"ne dikkat çekti. Ramazan'a özel çorba ve tatlı tarifi de veren Özdemir şu önerilerde bulundu:
ÇORBA: Sıvı dengesini düzenler, düşük kalorisi sebebiyle kilo kontrolü sağlar.
ZEYTİN: Uzun süre tok tutar. Hem sahur hem iftarda tüketilebilir.
HURMA: Tok tutar. Tatlı krizlerinizi bastıracağınız harika bir yiyecek olması yanı sıra yüksek lif içeriği nedeniyle mide bağırsak sisteminizde de düzenleyici etkisi olacak.
YUMURTA: Kas kaybetmemeniz için günlük yeterli protein almanız gerekir. Yumurta protein içeriği bakımından en yüksek besindir. Bu yüzden sahurlarınızda eksik etmeyin.
ZERDEÇAL: Özellikle yemek sonrası oluşan hazımsızlık ve rahat bir sindirim sistemi için muhakkak yemeklerinizin ve salatalarınızın üzerine zerdeçal ekleyin.

BUNLARA DİKKAT
İftarda midenizi çok yormayın, sahuru mutlaka yapın, iftar ve imsak arasında 2 litre su için, lif içeriği ile bağırsak sağlığı için sofranızdan zeytinyağlı salatayı eksik etmeyin. Kas kaybetmemek için et, tavuk, balık ve hindi gibi hayvansal proteinler yanı sıra yeşil mercimek, siyah mercimek, kuru fasulye ve barbunya gibi kurubaklagiller tüketin.

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Ramazan’da tüketilmesi gereken 5 mucize! Sofradan bu besinleri sakın eksik etmeyin
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