Ramazan’da tüketilmesi gereken 5 mucize! Sofradan bu besinleri sakın eksik etmeyin

Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bugünlerdeRamazan ayı evde geçecek.Ancak evde de gelenekselRamazan sofraları hazırlayabilir, sağlıklıbir şekilde oruç tutabiliriz. Anadolu SağlıkMerkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı UlaşÖzdemir, Ramazan'da tüketilmesi gereken5 "mucize besin"e ve "5 önemli beslenmetaktiği"ne dikkat çekti. Ramazan'a özelçorba ve tatlı tarifi de verenÖzdemir şu önerilerde bulundu:Sıvı dengesinidüzenler, düşük kalorisi sebebiylekilo kontrolü sağlar.Uzun süre toktutar. Hem sahur hem iftardatüketilebilir.Tok tutar.Tatlı krizlerinizi bastıracağınızharika bir yiyecek olmasıyanı sıra yüksek lif içeriği nedeniyle midebağırsak sisteminizde de düzenleyici etkisiolacak.Kas kaybetmemeniz içingünlük yeterli protein almanız gerekir.Yumurta protein içeriği bakımından enyüksek besindir. Bu yüzden sahurlarınızdaeksik etmeyin.Özellikle yemek sonrasıoluşan hazımsızlık ve rahat bir sindirimsistemi için muhakkak yemeklerinizin vesalatalarınızın üzerine zerdeçal ekleyin.İftarda midenizi çok yormayın, sahuru mutlaka yapın, iftar ve imsak arasında 2 litre su için, lif içeriği ile bağırsak sağlığı için sofranızdan zeytinyağlı salatayı eksik etmeyin. Kas kaybetmemek için et, tavuk, balık ve hindi gibi hayvansal proteinler yanı sıra yeşil mercimek, siyah mercimek, kuru fasulye ve barbunya gibi kurubaklagiller tüketin.