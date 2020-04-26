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? kalktı mı, ne zaman bitiyor?

Türkiye'de yeni tip corona virüsü tedbirleri kapsamında ülkemizde başlatılmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak il sınırları içerisinden sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Belli sebeplerden ötürü il dışına seyahat etmek zorunda kalan vatandaşlar ise "Şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman bitecek?" sorusuna gün içinde yanıt arıyor. Türkiye'de alınan tedbirler kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak giriş çıkışlar kontrol ediliyor. Koronavirüsü riskini en aza indirmek için yapılan çalışmalarla birlikte iller arası seyahat yasağı belli hususlar dahilinde geçerli oluyor. Belli sebeplerden dolayı il dışına seyahat etmek isteyen vatandaşlar devlet, valilik veya kaymakamlıklara başvurarak alacakları yol izin belgesi alabiliyor. Peki Şehirler arası (iller arası) ne zaman bitecek? , ne zaman bitecek? İşte konuya dair tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 26.4.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 11:35 ABONE OL
Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? İller arası seyahat yasağı kalktı mı, yasak ne zaman bitiyor?

Ülkemizde corona virüsü önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından getirildi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen ve ülkemizde salgının yayılımı önlemek amacıyla alınan karar özel araçları da kapsıyor. Yayınlanan genelgede özel araç dahil seyahat yasağı uygulamasının bir süre daha devam edeceği belirtilmişti. Belli sebeplerden ötürü il dışına seyahat etmek isteyen vatandaşlar "? " sorusuna yanıt arıyor.. Bir süredir devam eden bu kısıtlama süresince E- devlet üzerinden seyahat izin belgesi çıkarmak isteyen vatandaşların öncelikle TC kimlik no ve e devlet şifresiyle giriş yapması gerekiyor. Peki İller arası ? İller arası seyahat yasağı ne zaman bitecek, yolculuk yasağı uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

Seyahat yolculuk yasağına ilişkin Kültür ve , "Nisan sonu mayıs başında kırılmalar olacağını öngörüyoruz. Mayısın sonuna doğru normalleşmenin mümkün olacağını düşünüyorum. Böyle devam ederse mayıs sonuna doğru turizmin başlayacağına eminim" demişti.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın corona virüsü salgınına karşı açıkladığı son kısıtlamalara ilişkin 81 il valiliğine genelge göndermişti. Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ili için kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 süreyle uzatılmıştı. Buna göre iller arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar…

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Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? İller arası seyahat yasağı kalktı mı, yasak ne zaman bitiyor?
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