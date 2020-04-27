Boşandığı eşini tehdit etti, kaçarken yakalandı

Aksaray'da 2 yıl önce boşandığı eski eşinin evini basıp öldürmekle tehdit eden ve daha sonra kaçan Ersin D., polis ve bekçilerin kovalamacası sonucu kısa sürede yakalandı. Ersin D. (30), önceki akşam eski eşi Büşra B.'nin (27) evine gelerek kapıya dayandı. Eve zorla girmek isteyen şüpheli, kapı ve pencerelere zarar verdi. Kadının ihbarı üzerine olay yerine bekçiler geldi. Olay yerinden kaçan Ersin D. yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından bir parkta yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ekip otosuyla Aksaray Polis Merkezine götürülürken Büşra B., eski eşinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.