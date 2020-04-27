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mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? ve son depremler listesi BURADA!

Kuzey Anadolu ve aktif fay hatlarının uzanış doğrultusunda bulunan ve aktif kuşağında yer alan ülkemizde gerek sınırlarımız içerisinde gerekse sınır ötesinde yer alan kara ve denizlerde meydana gelen çeşitli ölçeklerde depremlere maruz kalıyoruz. Yurtta ve dünyada meydana gelen depremlerden haberdar olmak isteyen vatandaşlarımız arama motorlarında Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? Sorularına yoğun şekilde yanıt aramaya çalışıyor. Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde öğrenmek isteyenler içeriğimizde yer alan bağlantılarla güncel ve son depremler listesine ulaşabilirler. İşte

Giriş Tarihi: 27.4.2020 23:59 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 23:58 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından güncellenerek yurtta ve dünyada meydana gelen son depremleri duyuran son depremler listesi vatandaşlarımız tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda arama motorlarında Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? Şeklinde sorular yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ve diğer tüm detaylar...

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE?

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!
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