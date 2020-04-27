Mahallenizin dost canlısı Örümcek Adamı’ndan sevgiler…

Burak Soylu, 27 yaşında, aslen Trabzonlu fakat Antalya doğumlu hayatını da halihazırda burada sürdüren profesyonel bir dansçı. Turizm sektöründe çalışıyor, animasyon ekiplerinde yer alıyor ama koronavirüs salgını nedeniyle şu sıralar bu işlerini yapamıyor. Aslında hikaye bu kısmına kadar hayli normal, fakat iş Soylu'nun 'öteki' kimliğine geldiği zaman durumlar renkleniyor… Çünkü kendisi aynı zamanda yine kendi tabiriyle "Mahallemizin dost canlısı Örümcek Adam'ı"…

Çocukluğundan beri hayranı olduğu çizgi roman karakteri Örümcek Adam'ın kostümünü üzerine geçirip etrafındaki herkesin yardımına koşuyor Burak Soylu. Belki mutantlarla, teknolojik deneylerle kötü adama dönüşmüş düşmanlarla savaşmıyor ama onun yaptığı da az buz değil. Yeri geliyor deprem bölgesine gidip insanlara yardım ediyor yeri geliyor sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini yapıyor yeri de geliyor 23 Nisan'da sokaklarda çocuklara hediyeler dağıtıyor.

Kendisiyle Örümcek Adam olma serüvenini konuştuk.

- Örümcek Adam'a olan ilginiz, düşkünlüğünüz ne zaman başladı? Neden birçok süper kahraman içinde siz onu rol model olarak kendinize benimsediniz?

- Kendi ruhuma yakın hissettiğim için ve karakterde kendimi gördüğüm için tercih ettim. Kostüme de aşığım desem yeridir. Örümcek Adam her zaman iyiliği kendine ilke edinmiş bir karakter. Hatta şu sözle anlatılabilir: Bazen doğru olanı yapmak için en çok istediklerimizden vazgeçmemiz gerekir. Hayallerimizden bile... Bu ve bunun gibi birçok derin söz ile karaktere daha da çok bağlandım ve onu daha iyi tanıdım.

- Kostümü giyip insanların yardımına koşma fikri ne zaman nasıl ortaya çıktı?

- Çocukluğumdan beri vardı bu fikir. Gerçeğe döktüm. Ben hayallerimin peşinden koşan bir insanım ve içimdeki potansiyelin farkındayım. Bunu da iyi yönde kullanmaya çalışıyorum. İnsanlara sevgi ve bir mesaj vermeye çalışıyorum. Bu zor günlerde herkese moral olmaya çalışıyorum. Örümcek Adam filmlerinde gördüğümüz gibi insanlara yardım etmesi söz konusu olduğu için bende karakterin doğallığına sadık kalıp bu şekilde aktivitelere girmeye çalıştım.

KİMLİĞİMİ GİZLEMEYİ DÜŞÜNDÜM

- Örümcek Adam'ın kimliği gizlidir ama biz sizi tanıyoruz. Kimliğinizi gizlemeyi düşündünüz mü?

- Gerçek örümcek güçlerim olsaydı dediğiniz doğru. Kimliğimi gizlemeyi evet düşündüm ama ben aynı zamanda dansçı ve başka işlerle de uğraşan renkli biriyim Güzel işler başarıp, güzel yerlere gelip bu sevgiyi ve hayallerimi insanlara faydalı olarak kullanmak istiyorum.

- Kostümünüz de bu arada gayet filmlerdeki versiyona yakın, nereden nasıl temin ettiniz?

- Kostümü almak da baya zor bir işti benim içim. Fiziğime yakışan kaliteli, filmdeki gibi hissettirecek, insanlara biraz olsun dünyadan kaçış hissi uyandıracak kostümleri tercih etmek istedim. Çünkü bu ruhu tam anlamı ile yansıtmak ve insanlara o sevgiyi geçirebilmek benim için çok önemli. Gece gündüz araştırarak ve gıdım gıdım ilerleyerek keşfettim. Amerika ve başka ülkeler ile de bu konuda bağlantı içerisindeyiz. Uzun bir süreçten geçiyor ve çok ayrıntılı detayları var. Nereden aldığım meslek sırrı olsun.

- Örümcek Adam için daha bizden bir süper kahraman diyebiliriz. Ne Batman gibi çok zengin ne de Superman gibi başka bir gezegenden geliyor. Bu durum onu seçmenizde etkili oldu mu?

- Tabii ki bunların hepsi etkili oldu. Örümcek Adam daha bizden ve halktan bir kahraman. Bana yakışacağını da düşündüğüm için seçtim.

- Yardımına gittiğiniz yaşlı insanlar sizi görünce nasıl tepki veriyorlar? Şimdiye kadar kimlerden nasıl tepkiler aldınız, unutamadığınız ya da çok güldüğünüz bir tepki olabilir.

- Artık gerçekten mahallemizin dostu Örümcek Adam gibi olduğum için haberlerde gördüğünüz gibi gayet sevgi dolu anlar yaşandı. Fitne olmadan sevginin ve yardım etmenin her türlüsü güzeldir bence... Asıl yapılan işe ve verilen ruha bakmak gerek diye düşünüyorum. Ve genelde "Oyyy keşke benim torunum da burada olsaydı seni çok severdi" gibi sözler duyuyorum. Çocuklar da sadece filmde gördükleri bir kahramanı canlı gördükleri zaman çok heyecanlanıyorlar. Onların gözlerindeki parıltıyı görmek çok inanılmaz bir duygu. İşte bu yüzden Örümcek Adam!

- Siz insanların yardımına koşarken polis, zabıta, bekçi gibi devlet memurları ne diyor bu işe? Olumsuz anlamda herhangi bir durumla karşılaştınız mı?

- Onlar da destek çıkıyorlar. Genelde hepsi benimle resim çekilip, beni takdir ediyorlar.

DEMİR ADAM VE THOR'U DA BEKLİYORUM

- Anladığımız kadarıyla tek tabanca devam ediyorsunuz işlerinize. Peki bir Avengers macerası olsa burada yanınızda hangi süper kahramanları da görmek isterdiniz?

- Demir Adam kesinlikle olabilir mesela. Deadpool, Thor ve kadın karakter olarak da Kaptan Marvel karakterleri ile bir Avengers macerası iyi olabilirdi.

- Sizin yaptıklarınız yurt dışı basınında da epeyce yer buldu. Hatta SpiderMan filminin resmi Twitter hesabı sizi paylaştı. Marvel'dan veya yurt dışından herhangi birileri sizinle bir sebeple temas kurdular mı?

- Evet ben de şaşkınım. Bu başarıya imza atmak çok heyecan verici. Hayallerim gözümün önüne geliyor hep. Henüz bir temas kurmadılar. Eğer kurarlarsa hayallerime daha da koşarım diye düşünüyorum. Çünkü hayallerim çok büyük.

- Şimdiye kadar birçok kez Örümcek Adam filmi izledik. Sizin favori filminiz ve favori Örümcek Adamınız hangisi oldu?

- İlk film serisi en iyisidir. Sam Raimi' nin yönettiği ve Tobey Maguire'ın başrolünü paylaştığı 2002-2004-2007 Örümcek Adam filmleri tam bir efsane. Diğerleri hiç bir zaman benim ruhuma bu kadar dokunmadı.

- Türkiye'yi tanıtım amaçlı bir tarihi binanın önünde Örümcek Adam pozu verecek olsanız hangi binayı seçerdiniz?

- Kız Kulesi diye düşünüyorum. Ama Topkapı Sarayı, Galata Kulesi, Kapadokya da harika olur. Türkiye'yi tanıtmak için bütün önemli yerlerde bu pozu sergilemek de hayalim.

- Şu an tüm dünya bir pandemiyle savaşmakta. Siz de Örümcek Adam olarak insanlığa bu savaşta neyi tavsiye edersiniz ve siz ilerleyen süreçte başka neler yapmayı planlıyorsunuz insanlık adına?

- Bence bu virüsle yaşamayı öğrenmeliyiz. En büyük tavsiyem bu. Panik olmayı bırakmalıyız. Artık bu virüs hayatımızın parçası diye düşünüyorum ve uzun bir süre de bizimle olacak. Olabildiğince temkinli olmalı ve hayatımıza devam etmeliyiz. Ben şu an kendi imkanlarım ile yardım etmeye çalışıyorum. Eğer büyüklerimizden, ünlülerden ve bu işlere gönül vermiş insanlardan destek alabilirsem Türkiye'nin daha çok yerine ulaşmak, daha fazla insana ulaşmak ve herkese bu güzel ruhu aşılamak ve Türkiye'yi dünyaya da tanıtmak istiyorum. Mahallenizin dost canlısı Örümcek Adamı'ndan sevgiler…