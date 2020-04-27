Nur Yerlitaş kimdir, ölüm sebebi ne? Nurella olarak da bilinen Nur Yerlitaş kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi?

Moda tasarımcısı Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybettiği haberi son dakika duyuruldu. Bu haber sonrası ünlü isme ilişkin detaylar merak edilerek arama motorlarında Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşında, nereli, ölüm sebebi ne, hastalığı neydi? Şeklinde sorularla araştırma yapmayı sürdürüyor. Moda camiasında Nurella olarak da bilinen Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşında, nereli, ölüm sebebi ne, hastalığı neydi sorularına ilişkin tüm detayları içeriğimizde bulabilirsiniz. İşte tüm detaylar…

NUR YERLİTAŞ KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ? NUR YERLİTAŞ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Nuray "Nur" Yerlitaş (11 Ağustos 1955, İstanbul - 27 Nisan 2020, İstanbul), Türk moda tasarımcısı.

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