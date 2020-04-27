Ramazan ayı 4.gün iftar menüsü! Bugün ne pişirsem? İftar için en güzel ve doyurucu yemek ile tatlı tarifleri!

Mübarek Ramazan ayının huzurunu ve mutluluğunu yaşarken bu ayda en önemli konulardan bir tanesi sahur ve iftar menüsü olmaktadır. Ramazan ayının 4.gününnde "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanların sayısı sabah saatlerinden itibaren artmaya başladı. Sofralarda hem sağlıklı hem lezzetli hem de besleyici gıdaların yer almasına dikkat çeken uzmanlar özellikle iftarın su, hurma ya da zeytin ile açıldıktan sonra hafif bir çorba ile başlanması gerektiğinin altını çiziyor. Buna göre; sağlıklı iftar menüsü nasıl hazırlanır? Bugün ne pişirsem?

İFTAR MENÜSÜ: BUGÜN NE PİŞİRSEM?

Ramazan ayı 4.gün iftar menüsü merak ediliyor. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken en lezzeli ve doyurucu iftar menüsü hazırlamak isteyenler tüm detaylara haberimizin içeriğinden ulaşabilirler.

Bugün ne pişirsem?