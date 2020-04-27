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4.gün ! ? İftar için en güzel ve doyurucu yemek ile tatlı tarifleri!

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar "?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İftar saatine kadar hazır olmak isteyenler ve sofralarını buna göre hazırlamak isteyenler sabah saatlerinden itibaren hazırlıklarına başladılar. Ramazan ayında oruç ibadetinin yerine getirilmesinden dolayı sahur ve iftarda sağlıklı, besleyici ve doyurucu yiyeceklerin olması önemli olmaktadır. Uzmanların da bu konuya vurgu yapmasından dolayı hem lezzetli hem de sağlıklı iftar menüsü nasıl hazırlanır? İnternet üzerinden "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için işte 4.gün ...

Giriş Tarihi: 27.4.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 10:43 ABONE OL
Ramazan ayı 4.gün iftar menüsü! Bugün ne pişirsem? İftar için en güzel ve doyurucu yemek ile tatlı tarifleri!

Mübarek Ramazan ayının huzurunu ve mutluluğunu yaşarken bu ayda en önemli konulardan bir tanesi sahur ve olmaktadır. Ramazan ayının 4.gününnde "?" sorusuna yanıt arayanların sayısı sabah saatlerinden itibaren artmaya başladı. Sofralarda hem sağlıklı hem lezzetli hem de besleyici gıdaların yer almasına dikkat çeken uzmanlar özellikle iftarın su, hurma ya da zeytin ile açıldıktan sonra hafif bir çorba ile başlanması gerektiğinin altını çiziyor. Buna göre; sağlıklı iftar menüsü nasıl hazırlanır? Bugün ne pişirsem?

İFTAR MENÜSÜ: BUGÜN NE PİŞİRSEM?

4.gün iftar menüsü merak ediliyor. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken en lezzeli ve doyurucu iftar menüsü hazırlamak isteyenler tüm detaylara haberimizin içeriğinden ulaşabilirler.

Bugün ne pişirsem?

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Ramazan ayı 4.gün iftar menüsü! Bugün ne pişirsem? İftar için en güzel ve doyurucu yemek ile tatlı tarifleri!
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