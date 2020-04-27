Teravih namazı nasıl kılınır, kıldırılır? Evde teravih namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? Teravih kılınışı anlatımı

Milyonlarca kişi 23 Nisan'da yatsı ezanının okunması ile birlikte teravih namazını evlerinde eda etti. Corona virüsü salgını nedeniyle camide cemaatle kılınmayan teravih namazı kılınışı da birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Teravih namazı kaç rekât, nasıl kılınır gibi sorular cevabını ararken, tüm ayrıntılara bu başlık altında yer verdik. Mübarek Ramazan ayının en değerli ibadetlerinden bir tanesi olan evde teravih namazı nasıl kılınır, kıldırılır ve teravih namazı kaç rekât gibi soruların cevabına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte teravih namazı kılınışı!

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKÂTTIR VE NASIL KILINIR?

Teravih namazı kılınışı ile ilgili detaylar on bir ayın sultanının gelmesi ile birlikte merak konusu oldu. Teravih namazını evde kılmak isteyen kişiler bu ibadeti yanlışsız yerine getirmeye de özen gösteriyor.

İşte teravih namazı kılınışı;