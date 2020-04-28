Dünyayı iyilik kurtaracak

Paylaşma ve yardımlaşma ayı olan ramazanda yudun dört bir yanında yüz güldüren dayanışma örnekleri yaşanıyor. Vefa Destek Grupları ve gönüllüler, vatandaşların yardımına koşuyor.BIR grup gencin 'Dünyayı Güzellik Kurtaracak' adıyla kurduğu ekip, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalmak durumunda olan ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. Her hafta 15-20 kişiye yardım götüren ekip, bu hafta Buca ilçesi Gümüşpala Mahallesi'ndeki 12 ailenin temel gıda ihtiyaçlarını karşıladı. Ekibin kurucusu Şule Güloğulları, "İhtiyaç sahibi ailelerin salgın nedeniyle arttığını gözlemledik. Yardım etmek isteyen kişiler erzak alıyor ve bize ulaştırıyor. Biz de etrafımızdakilere kendimiz götürerek, Türkiye'nin farklı illerindekilere ise internet üzerinden siparişle gönderiyoruz. İnsanların yardımına koşmak büyük mutluluk" dedi.KENTTEKİ Vefa Sosyal Destek Grubu, yalnız yaşayan ve yemek pişirmekte zorlanan 66 yaşlı için hazırlanan iftar ile sahur yemeklerini evlere servis yapıyor. Bilecik Valisi Bilal Şentürk "Yaşlılarımızın iftarlıkları ve sahurlukları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimiz, evlerine götürüp teslim ediyorlar. Bu şekilde yaşlılarımızın gönüllerini almalıyız. Ramazanın anlamına uygun olarak hayır sahiplerimizin hayırlarını yapmalarına da vesile olalım istiyoruz" dedi.KEPEZ Müftülüğü'ne bağlı farklı camilerde görevli imamlar Mehmet Erdem, Ömer Şahin, Akif Eren ve Ahmet Kaçkan, şehit ailelerine yaptıkları ziyaretleri ramazan ayında da sürdürüyor. Bugüne kadar 10 şehit ailesini ziyaret eden imamlar, son olarak 2000'de Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan çatışmada şehit olan Çetin Çakmak'ın ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında çiçek ve hediyeler verilen şehidin annesi Ayşe ve babası Enver Çakmak büyük mutluluk yaşadı. Ailenin oturduğu apartmanın önünde şehit için dua okundu. Bina sakinleri de camlara ve balkonlara çıkarak duaya katıldı. Çakmak ailesi, hediye edilen çiçeği oğullarının mezarına götüreceklerini söyledi. Baba Çakmak, "Böyle günlerde, şehit ailesi olarak anılmamız ve ziyaret edilmemiz büyük bir onur ve mutluluk" dedi.POLIS, jandarma ve kamu kurumu çalışanlarının yer aldığı Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, ramazan dolayısıyla kentteki ihtiyaç sahipleri için peynir, zeytin, bal, yağ, domates ve salatadan oluşan sahur tepsisi hazırlıyor. Görevliler, her birinde ayrı ayrı kandil olan sahur tepsilerini, kapı kapı dolaşıp evlere kadar götürerek ikram ediyor. Bu uygulama ile kentte Osmanlı'dan gelen "kapı kapı dolaşarak sahur yemeği ikram etme" geleneği de yaşatılıyor.