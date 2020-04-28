Son Dakika Haberi: Afyon’da korkunç yangın! Çaresizce izlediler

Sandıklı'ya bağlı Çiğiltepe köyünde bugün saat 17.00 sıralarında Ömer Yılmaza ait iki katlı kerpiç evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ömer Yılmazın işte, eşi ve 2 çocuğunun ise evde olduğu sırada çıkan yangın bir anda büyüdü. Yılmazın eşi ve çocukları evi terk ederken, alevleri gören köy sakinleri itfaiyeden yardım istedi. Köylüler kendi imkanlarıyla da alevlere müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, jandarma ekipleri ile Sandıklı ve Akharım belediyeleri itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi. Büyüyen alevler bitişikteki Keziban Özpınar ve Yüksel Dinçe ait evlere de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangın nedeniyle Ömer Yılmazın evi ve alt katındaki besihane tamamen yanarken, bitişikteki iki evde de maddi hasar oluştu. Yılmazın besihanesindeki buzağı ve inek de telef oldu.

Asgari ücretle bir işletmede çalışan Ömer Yılmaz ile eşi ve 2 çocuğunun geçici olarak köydeki akrabalarının evinde kalacağı öğrenildi. Yangına müdahale eden köy sakinleri ise devletten aileye yardım edilmesi istendi.

GELDİĞİMDE HER TARAF PERİŞAN

Evi yanan Ömer Yılmaz, "Ben işteydim. Patrona telefon geldi. Bana acil eve git dedi. Ne olduğunu söylemedi. Eve gelirken gördüm zaten duman var. Geldiğimde her taraf perişan. Hayvanlarım telef oldu. Bütün eşyalarım falan yanmış. Evde de bayağı hasar var dedi.

DEVLET YETKİLİLERİMİZDEN YARDIM BEKLİYORUZ

Yangına müdahale eden köy sakinlerinden Kader Turan, "Arkadaşımızın evinde yangın olduğunu gördük. İleriden koştuk ilk müdahaleyi yaptık. Ama çok zayiat var. İki hayvanı telef oldu. Kullanabileceği bütün eşyaları yandı. Bu arkadaşımızın maddi durumu zaten zayıf. Asgari ücretle çalışan arkadaşımız. Devlet yetkililerimizden onların istediği kadar yardım bekliyoruz diye konuştu.

YAPABİLECEĞİMİZ PEK BİR ŞEY OLMADI

Bir başka köy sakini Kamil Çetin de "Bütün arkadaşlar müdahale ettik. Ancak bu kadar başarabildik. Yapabileceğimiz pek bir şey olmadı. Sonra itfaiye geldi söndürdü dedi.