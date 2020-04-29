İftar sofrasına online konuk

Korona virüs salgını, Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde gönül sofralarına engel olamadı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evine çat kapı yapamayan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, videokonferans ile vatandaşların sofralarına konuk oldu. İftar saati öncesi Tozkoparan Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve kronik rahatsızlığı bulunan Aysel Tak (68) ile Selçuklar Mahallesi'nde genç oğluyla yaşayan tansiyon hastası Meryem Çınar (68) ile online görüşen Başkan Yılmaz, Yılmaz, "El ele birlikte olduğumuz iftar sofralarında tekrar buluşmayı diliyorum" dedi. Videokonferans bağlantısını kendi evinde ailesiyle birlikte iftar sofrasından yapan Başkan Yılmaz, Toroslar Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan iftar sofralarında Aysel ve Meryem Teyze ile online sohbet ederek, hal ve hatırlarını sordu. Yılmaz, "Bu yıl mesafelerimiz uzak ama gönüllerimiz her zaman bir. Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın evlerine iftar sofraları kurarak, videokonferans aracılığıyla buluşmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Mutluluklarını dile getiren vatandaşlar da Yılmaz'a teşekkür etti.