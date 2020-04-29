Milli Piyango sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango sonuçları 29 Nisan sıralı tam liste MPİ bilet sorgulama!

Milli Piyango çekilişi, şans oyunu severler tarafından heyecanla takip ediliyor. Biletlerini alan vatandaşlar, 29 Nisan Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste çekiliş sonuçlarını ekranları başında bekliyor. Milli Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

MİLLİ PİYANGO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay'da bulunan hizmet binasında çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler, her ayın 9,19 ve 29'unda düzenli olarak yapılıyor.