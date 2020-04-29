Samsun'da komşu dehşeti

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Olgun Sokak'ta gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşuları Sultan K.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Sabri Karadeniz (48) evinin önünde karnından, 3 çocuk annesi karısı Huriye Karadeniz (44) ise evinin koridorunda kafasından vuruldu. Silahlı sesini duyan komşular olayı polise haber verdi. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis sevk edildi. Ağır yaralanan Huriye Karadeniz olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Sabri Karadeniz ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Sabri Karadeniz'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Sultan K. olayın ardından polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.