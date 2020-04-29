Ramazan ayında Teravih Namazı farz mı, vacip mi, sünnet mi? Teravih namazı kılmanın sevapları (faziletleri) nelerdir?

Cennet kapılarının açıldığı, tüm Müslüman aleminin ibadetine yöneldiği bu mübarek ayda birçok vatandaş "Teravih Namazı farz mı, vacip mi, sünnet mi?" sorularına da yanıt arıyor. Buyurulur ki; Ramazan ayının ilk gecesinde; sema kapıları açılır. Bu açılış, bu mübarek ayın son gecesine kadar devam eder. İster kadın olsun, ister erkek; Ramazan ayının gecelerinden birinde kıldığı namazın (teravihin) her secdesi için büyük sevaba nail olur. Böylesine mübarek ayda tüm Müslüman alemi eksiksiz şekilde ibadetlerini yerine getirmek istiyor. Peki, Teravih namazı kılmanın sevapları (faziletleri) nelerdir? Teravih Namazı farz mı, vacip mi, sünnet mi? İşte tüm bu sorularınızın yanıtı ve bilinmesi gerekenler…

TERAVİH NAMAZI KILMANIN SEVAPLARI VE FAZİLETLERİ NELERDİR?

Gün gün teravih namazı kılmanın sevabına ulaşmak isteyen vatandaşlar bu yöndeki araştırmalarını sürdürüyor. Her güne ayrı fazileti olan bu önemli ibadetin tüm sevaplarını sizler için derledik. Buna göre; haberimizin içerisinden adım adım gün gün teravih namazı kılmanın faziletlerine ulaşabilirsiniz.

TERAVİH NAMAZI FARZ MI, SÜNNET Mİ, VACİP Mİ?

Ramazan ayında kılınan Teravih namazı farz değil sünettir. Peygamberimiz Hz. Muhammed bu namazı farz olmasın diye cemaatten ayrı olarak kılmıştır.

İşte detaylar...