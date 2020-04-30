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30 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu bugün satışa çıktı! Yeni haftanın kataloğunda neler var?

Haftanın kataloğu raflardaki yerini aldı. Her Perşembe en güzel ürünlerini satışa çıkaran mağazanın indirimli ürünler listesi nihayet görücüye çıktı. Bu hafta beyaz eşyadan, zücaciyeye, teknolojiden, gıdaya yüzlerce üründe binlerce fırsat indirimi olacak. Henüz kataloğu incelememiş olanlar ‘’ 30 Nisan aktüel ürünler kataloğunda neler var?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni haftada Ramazan ayına özel indirimler bulunurken, gıda eksiğini tamamlamak için mağazaya gidenler uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Haftanın indirimli ürünü şüphesiz Toshiba 58″ UltraHd Smart Led TV ve Honor 8S Cep Telefonu oldu. Bu hafta 28 Nisan’dan kataloğu yayınlayan mağazada birçok ürün fırsatı raflarda müşterilerini beklemeye başladı. Peki bu hafta hangi ürünlerde ucuzluk var? İşte indirimli tam liste

Giriş Tarihi: 30.4.2020 10:00 ABONE OL
A101 30 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu bugün satışa çıktı! Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu haftanın indirimli ürünler fırsatından yararlanmak isteyenler mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Karantina süreçlerini evde geçiren vatandaşlar gıda ve temizlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için marketin yolunu tutuyor. Markete gitmeden önce ise '' 30 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna gün içinde yanıt arıyor. Bu haftanın indirimli ürünleri arasında teknolojik fırsatlar dikkat çekiyor. Öte yandan ev hanımları için temizlik ürünleri ve mutfak araç gereçlerinde muhteşem indirimler yer alıyor. Buna göre A101 30 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte yeni haftanın A101 aktüel ürünler indirimleri…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA BÜYÜK İNDİRİMLER BAŞLADI!

Yeni haftaya yakışır nitelikte süper kalite kampanyalarını sırası ile piyasaya süren A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Haberimizde, A101 indirimli ürünler listesine bakabilirsiniz.

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A101 30 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu bugün satışa çıktı! Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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