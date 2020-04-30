Abdurrahim Albayrak’ı dolandıran iki kişi yakalandı

Koronavirüse yakalanıp üç
haftalık tedavinin
ardında taburcu
olan Galatasaray
İkinci Başkanı işadamı
Abdurrahim Albayrak'ı
geçtiğimiz hafta arayan
bir dolandırıcı, kendisini
İstanbul'da Bahçelievler
Belediye Başkanı olarak tanıtıp
"Sen çok hayırlı bir adamsın.
Cumhurbaşkanımızın çağrısına da
cevap verdin. Burada yurtlarda kalan
garibanlar var, onlara erzak vereceğiz,
paramız eksik kaldı, şu kadar bir para
da sana yazıyorum " dedi.
Telefondaki kişinin sesini belediye başkanının
sesine benzeten Albayrak ise
olayı "Parayı gönderdikten sonra
asistanım geldi, 'Fatura bilgilerini
göndereceğim,
telefonu kimse
açmıyor'
dedi.
Aradım başkanı 'Parayı aldınız değil mi'
dedim. 'Yok' dedi, 'Abi ne diyorsun, dolandırıldık
herhalde' dedim" diyerek anlatmıştı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik
ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri,
iki kişi olduklarını belirlediği şüphelilerin
peşine düştü. Ekipler şüpheli Abdulvahap
Batur'u Gebze'de, Fatih Y.'yi ise İstanbul'da
gözaltına aldı. İki şüpheli polisteki işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi
Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği Batur'u kendini
kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık
yapmaktan tutukladı.
Diğer şüpheli Fatih Y.
hakkında ise ev hapsi
kararı verildi. İki kişinin
de suçlamaları reddettiği
öğrenildi.