Abdurrahim Albayrak’ı dolandıran iki kişi yakalandı

Koronavirüse yakalanıp üçhaftalık tedavininardında taburcuolan Galatasarayİkinci Başkanı işadamıAbdurrahim Albayrak'ıgeçtiğimiz hafta arayanbir dolandırıcı, kendisiniİstanbul'da BahçelievlerBelediye Başkanı olarak tanıtıp"Sen çok hayırlı bir adamsın.Cumhurbaşkanımızın çağrısına dacevap verdin. Burada yurtlarda kalangaribanlar var, onlara erzak vereceğiz,paramız eksik kaldı, şu kadar bir parada sana yazıyorum " dedi.Telefondaki kişinin sesini belediye başkanınınsesine benzeten Albayrak iseolayı "Parayı gönderdikten sonraasistanım geldi, 'Fatura bilgilerinigöndereceğim,telefonu kimseaçmıyor'dedi.Aradım başkanı 'Parayı aldınız değil mi'dedim. 'Yok' dedi, 'Abi ne diyorsun, dolandırıldıkherhalde' dedim" diyerek anlatmıştı.Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilikve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri,iki kişi olduklarını belirlediği şüphelilerinpeşine düştü. Ekipler şüpheli AbdulvahapBatur'u Gebze'de, Fatih Y.'yi ise İstanbul'dagözaltına aldı. İki şüpheli polisteki işlemlerininardından adliyeye sevk edildi. NöbetçiBakırköy Sulh Ceza Hakimliği Batur'u kendinikamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılıkyapmaktan tutukladı.Diğer şüpheli Fatih Y.hakkında ise ev hapsikararı verildi. İki kişininde suçlamaları reddettiğiöğrenildi.