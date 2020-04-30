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’ı dolandıran iki kişi yakalandı

Koronavirüs salgınını fırsat bilip Galatasaray İkinci Başkanı ’ı telefonla arayarak 40 bin lira dolandıran Abdulvahap Batur ve Fatih Y. polisin sıkı takibiyle yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
Abdurrahim Albayrak’ı dolandıran iki kişi yakalandı
Koronavirüse yakalanıp üç haftalık tedavinin ardında taburcu olan Galatasaray İkinci Başkanı işadamı Abdurrahim Albayrak'ı geçtiğimiz hafta arayan bir dolandırıcı, kendisini İstanbul'da Bahçelievler Belediye Başkanı olarak tanıtıp "Sen çok hayırlı bir adamsın. Cumhurbaşkanımızın çağrısına da cevap verdin. Burada yurtlarda kalan garibanlar var, onlara erzak vereceğiz, paramız eksik kaldı, şu kadar bir para da sana yazıyorum " dedi. Telefondaki kişinin sesini belediye başkanının sesine benzeten Albayrak ise olayı "Parayı gönderdikten sonra asistanım geldi, 'Fatura bilgilerini göndereceğim, telefonu kimse açmıyor' dedi. Aradım başkanı 'Parayı aldınız değil mi' dedim. 'Yok' dedi, 'Abi ne diyorsun, dolandırıldık herhalde' dedim" diyerek anlatmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iki kişi olduklarını belirlediği şüphelilerin peşine düştü. Ekipler şüpheli Abdulvahap Batur'u Gebze'de, Fatih Y.'yi ise İstanbul'da gözaltına aldı. İki şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği Batur'u kendini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmaktan tutukladı. Diğer şüpheli Fatih Y. hakkında ise ev hapsi kararı verildi. İki kişinin de suçlamaları reddettiği öğrenildi.

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Abdurrahim Albayrak’ı dolandıran iki kişi yakalandı
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