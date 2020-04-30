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'da bariyerlere çarpan otomobil alev alev yandı

'ın Germencik ilçesinde bariyerlere çarpıp alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yanmaya başlayan otomobildeki iki kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken olay yerine , itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.4.2020 19:38 ABONE OL
Aydın'da bariyerlere çarpan otomobil alev alev yandı

İdris Gündoğdu (32) yönetimindeki 34 ANC 710 plakalı otomobil, Aydın-İzmir Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak alev aldı.

Yanmaya başlayan araçtaki Gündoğdu ile aynı araçta bulunan akrabası Uğur Gündoğdu (32) yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken. olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesine karşın otomobil kullanılamaz hali geldi.

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Aydın'da bariyerlere çarpan otomobil alev alev yandı
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