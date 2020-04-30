RAMAZAN AYI 7.GÜN İFTAR MENÜSÜ: Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem? 30 Nisan Perşembe en lezzetli ve doyurucu iftar menüsü!

Güncel olarak araştırılan konular arasında iftar menüsü yerini aldı. Sabah saatlerinden itibaren "Bugün ne pişirsem?", "İftara ne pişirsem?" gibi soruların yanıtlarını arayanlar araştırmalarını sürdürüyor. Ramazan ayının yedinci gününde en güzel iftar sofrasını hazırlamak isteyenler çorba, ana yemek, salata ve tatlı olmak üzere menüleri araştırmaya koyuldu. Buna göre; Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem? İşte Ramazan ayı 7.gün iftar menüsü!

RAMAZAN AYI 7.GÜN İFTAR MENÜSÜ: BUGÜN NE PİŞİRSEM?

Ramazan ayı 7.gün iftar menüsünde; Şiş börek çorbası, Kuzu etli patlıcan güveci, Zencefilli havuç salatası ve tatlı olarak da Trileçe yer alıyor.

Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem?