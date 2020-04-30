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7.GÜN : ? İftara ne pişirsem? 30 Nisan Perşembe en lezzetli ve doyurucu iftar menüsü!

Ramazan ayının 7.gününde araştırmaları başladı. Sabah saatlerinden itibaren iftar sofraları için "?", "İftara ne pişirsem?" gibi soruların yanıtları araştırılıyor. En sağlıklı, lezzetli ve doyurucu yiyeceklerin tercih edilmesi uzmanların da önemsediği konular arasında yer alıyor. Oruç ibadetinin yedinci gününde sevdikleri ve aileleri ile iftar sofrasını paylaşmak isteyenler şimdiden hazırlıklara başladı. Günün en güzel menüsünü oluşturmak için "Bugün ne pişirsem?", "İftara ne pişirsem?" hazırlıkları yapılıyor. Buna göre; haberimizin içerisinden 7.gün iftar menüsüne ulaşabilir, sevdiklerinize güzel sofralar hazırlayabilirsiniz. İşte !

Giriş Tarihi: 30.4.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 12:20 ABONE OL
RAMAZAN AYI 7.GÜN İFTAR MENÜSÜ: Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem? 30 Nisan Perşembe en lezzetli ve doyurucu iftar menüsü!

Güncel olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. Sabah saatlerinden itibaren "?", "İftara ne pişirsem?" gibi soruların yanıtlarını arayanlar araştırmalarını sürdürüyor. Ramazan ayının yedinci gününde en güzel iftar sofrasını hazırlamak isteyenler çorba, ana yemek, salata ve tatlı olmak üzere menüleri araştırmaya koyuldu. Buna göre; Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem? İşte 7.gün iftar menüsü!

RAMAZAN AYI 7.GÜN İFTAR MENÜSÜ: BUGÜN NE PİŞİRSEM?

Ramazan ayı 7.gün iftar menüsünde; Şiş börek çorbası, Kuzu etli patlıcan güveci, Zencefilli havuç salatası ve tatlı olarak da Trileçe yer alıyor.

Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem?

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RAMAZAN AYI 7.GÜN İFTAR MENÜSÜ: Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem? 30 Nisan Perşembe en lezzetli ve doyurucu iftar menüsü!
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