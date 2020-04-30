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ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı bu gece 00.00'da mı başlayacak?

Corona virüsü ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden birisi de 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan durumunda. Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesini yayınladığı sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da uygulanacak. Bu noktada, '?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde oturan vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının saat kaçta başlayacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki, ne zaman, bu gece 00.00'da mı başlayacak? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 30.4.2020 11:53 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı bu gece 00.00'da mı başlayacak?

Geçtiğimiz haftalarda uygulanan sokağa çıkma yasağı, bu hafta sonu da uygulanacak. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının bir süre daha devam edeceğini bildirirken bu hafta sonu uygulanacağını da işaret etmişti. Bunun ardından ise İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma kısıtlaması hakkında genelge yayınlandı. Bu noktada vatandaşlar da, 'Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtı araştırmaya başladı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde oturan vatandaşlar, 'Sokağa çıkma yasağı bu gece mi başlayacak?' sorusu ile kısıtlama hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması, 1 Mayıs'ta başlayacak ve 3 Mayıs'ta sona erecek.

Yani, 1, 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan, sokağa çıkma yasağı kısıtlaması hakkında şu sözleri kullanmıştı:

"1 Mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 Mayıs gece 00.00'a kadar olan sınırlandırmaya vatandaşlarımızın uymasını istiyoruz. İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak, salgının yayılma zincirini o denli etkin kırabiliriz. Salgının kontrol altına alınmasında, insanların bir arada bulunduğu yerlerdeki faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE UYGULANACAK?

  • Adana,
  • Ankara,
  • Antalya,
  • Aydın,
  • Balıkesir,
  • Bursa,
  • Denizli,
  • Diyarbakır,
  • Erzurum,
  • Eskişehir,
  • Gaziantep,
  • Hatay,
  • İstanbul,
  • İzmir,
  • Kahramanmaraş,
  • Kayseri,
  • Kocaeli,
  • Konya,
  • Malatya,
  • Manisa,
  • Mardin,
  • Mersin,
  • Muğla,
  • Ordu,
  • Sakarya,
  • Samsun,
  • Şanlıurfa,
  • Tekirdağ,
  • Trabzon,
  • Van,
  • Zonguldak

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Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı bu gece 00.00'da mı başlayacak?
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