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: Ramazan Bayramı'nda olacak mı? Bayramda arabayla seyahate yasak çıkacak mı?

Tüm dünyada hayatı olumsuz yönde etkileyen corona virüs, ülkemizde de kendisini gösterdi. 11 Mart'ta hayatımıza giren corona virüs yüzünden hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 3.081 oldu. Bu aşamada toplam vaka sayısı ise 117.589. Alınan önlemler neticesinde her hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu noktada ? Daha önce Ramazan Bayramına kadar her hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacağı ifade edilmişti. Bayramın arifesi 23 Mayıs Cumartesi, birinci günü ise 23 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Alınan önlemler neticesinde yüksek ihtimalle bayramın birinci günü de sokağa çıkma yasağı olacak! İşte gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 30.4.2020 10:24 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 10:26 ABONE OL
Son dakika: Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda arabayla seyahate yasak çıkacak mı?

Bayramda şehirler arası seyahat yapılamayacak. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla uzun süre önce şehirler arası ulaşım durdurulmuş ve hastalığın bulaşma oranı da oldukça düşmüştü. Ramazan Bayramı'ndan sonra normalleşme adımları atılacak, ? Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, 9 günlük sokağa çıkma yasağı hakkında bilgilelerini paylaştı. 18 Mayıs'ta yapılacak Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı masaya yatırılacak.

SON DAKİKA - Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Cumartesi günü arife, pazar günü ise bayram olduğu için zaten sokağa çıkma yasağının kapsamında olacak. Ancak bu süreçte aydınlatılması gereken iki tarih var.

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Son dakika: Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda arabayla seyahate yasak çıkacak mı?
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