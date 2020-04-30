Son dakika: Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda arabayla seyahate yasak çıkacak mı?

Bayramda şehirler arası seyahat yapılamayacak. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla uzun süre önce şehirler arası ulaşım durdurulmuş ve hastalığın bulaşma oranı da oldukça düşmüştü. Ramazan Bayramı'ndan sonra normalleşme adımları atılacak, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, 9 günlük sokağa çıkma yasağı hakkında bilgilelerini paylaştı. 18 Mayıs'ta yapılacak Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı masaya yatırılacak.

SON DAKİKA - Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Cumartesi günü arife, pazar günü ise bayram olduğu için zaten sokağa çıkma yasağının kapsamında olacak. Ancak bu süreçte aydınlatılması gereken iki tarih var.