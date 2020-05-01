Ramazan ayı 8.gün iftar menüsü: Bugün ne pişirsem? 1 Mayıs Cuma en lezzetli ve doyurucu iftar menüsü!

Ramazan ayının 8.günü dolasıyla oruç tutan vatandaşlar '' Bugün ne pişirsem?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Her zaman olduğu gibi bugünde iftar sofralarında hep birlikte dualar edilip oruçlar açılacak. Öte yandan ev hanımları akşam için doyurucu ve lezzetli iftar menüsü arayışına girdi. İftarınızı açmadan önce mutlaka çorba veya suyla başlanmalıdır. Günün en güzel menüsünü oluşturmak için "Bugün ne pişirsem?", "İftara ne pişirsem?" hazırlıkları yapılıyor. Buna göre; haberimizin içerisinden Ramazan ayı 8.gün iftar menüsüne ulaşabilir, sevdiklerinize güzel sofralar hazırlayabilirsiniz. İşte Ramazan ayı 8.gün iftar menüsü listesi

İFTAR MENÜSÜ: BUGÜN NE PİŞİRSEM?

Ramazan ayı 8.gün iftar menüsü merak ediliyor. Haberimizde, Ramazan ayının 8.gününe özel lezzetli ve doyurucu iftar menüsü yer alıyor.

Bugün ne pişirsem?