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Haberler Yaşam Haberleri Ramazan ayı 8.gün iftar menüsü: Bugün ne pişirsem? 1 Mayıs Cuma en lezzetli ve doyurucu iftar menüsü!

: ? 1 Mayıs Cuma en lezzetli ve doyurucu !

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar hazırlığı içinde olan vatandaşlar ‘’?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. On bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren islam alemi için en lezzetli ve doyurucu büyük önem taşıyor. Ramazan ayının sekizinci gününde çorba, ana yemek, salata ve tatlı gibi menüleri hazırlamak isteyenler mutfakta hünerlerini sergilemeye başladı. Ramazan ayında beslenme alışkanlıkları değişirken, iftar yemeklerine de daha çok özen gösteriliyor. Uzmanlar sağlıklı ve doyurucu besinler tercih edilmesini öneriyor. Buna göre hem lezzetli hem de sağlıklı iftar menüsü nasıl hazırlanır? Bugün ne pişirsem?", "İftara ne pişirsem?" sorularına yanıt aranıyor. İşte hem doyurucu hem lezzetli

Giriş Tarihi: 1.5.2020 15:17 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 15:18 ABONE OL
Ramazan ayı 8.gün iftar menüsü: Bugün ne pişirsem? 1 Mayıs Cuma en lezzetli ve doyurucu iftar menüsü!

Ramazan ayının 8.günü dolasıyla oruç tutan vatandaşlar '' ?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Her zaman olduğu gibi bugünde iftar sofralarında hep birlikte dualar edilip oruçlar açılacak. Öte yandan ev hanımları akşam için doyurucu ve arayışına girdi. İftarınızı açmadan önce mutlaka çorba veya suyla başlanmalıdır. Günün en güzel menüsünü oluşturmak için "Bugün ne pişirsem?", "İftara ne pişirsem?" hazırlıkları yapılıyor. Buna göre; haberimizin içerisinden Ramazan ayı 8.gün iftar menüsüne ulaşabilir, sevdiklerinize güzel sofralar hazırlayabilirsiniz. İşte listesi

İFTAR MENÜSÜ: BUGÜN NE PİŞİRSEM?

Ramazan ayı 8.gün merak ediliyor. Haberimizde, Ramazan ayının 8.gününe özel lezzetli ve doyurucu iftar menüsü yer alıyor.

Bugün ne pişirsem?

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Ramazan ayı 8.gün iftar menüsü: Bugün ne pişirsem? 1 Mayıs Cuma en lezzetli ve doyurucu iftar menüsü!
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