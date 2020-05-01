Rihanna kimdir? Ünlü şarkıcı Rihanna kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

Amerika müzik dünyasında Pop, R&B, reggae, dancehall, hip hop, dans-pop müzik tarzlarında başarılı işler üreten Rihanna evinin bahçe bölümünde verdiği pozlarla gündeme geldi. Bu pozlar sonrasında arama motorlarında yoğun şekilde Rihanna kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde sorularla araştırma yapılmaya başlandı. Rihanna kimdir, kaç yaşında, nereli öğrenmek isteyenler tüm bilgileri ayrıntılı şekilde hazırladığımız içerikte bulabilirler. İşte tüm detaylar...

RİHANNA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Rihanna 20 Şubat 1988'de Barbados'un Saint Michael bölgesinde doğdu.

Tam adı Robyn Rihanna Fenty, Barbadoslu beyaz bir babanın Ronald Fenty ve Guyanalı siyah bir annenin Monice Fenty'in en büyük kızları olarak dünyaya geldi. Rorrey ve Rajad adında iki erkek kardeşi vardır. İlkokulu kendi ülkesinde, Charles F. Broome Memorial Okulu'nda tamamladı. Çocukluğu Barbados da bulunan Caribbean Adasında sade bir ada kızı olarak geçti. Burada babasının kokain bağımlılığı ve ailesinin boşanması ile büyük sıkıntılar çekti. Ailesi boşandığında 14 yaşında idi. 16 yaşının sonuna doğru adadaki İngiliz Combermere Dil okuluna gitti. 16 yaşında 2004 yılında Miss Combermere güzellik yarışmasında birinci oldu ve "Combermere Okulu'nun Renkleri" gösteride sahne alarak Mariah Carey'nin "Hero" adlı şarkısını seslendirdi.

İşte tüm detaylar...