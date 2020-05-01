Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bugün 1 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs 2020 Cuma günü sokağa çıkma yasağında bankalar çalışıyor mu? Bugün EFT ve havale yapılıyor mu?

Bugün , kapalı mı? 1 Mayıs 2020 Cuma günü sokağa çıkma yasağında bankalar çalışıyor mu? Bugün EFT ve havale yapılıyor mu?

Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağıyla birlikte ''? ?'' sorularına binlerce vatandaş yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrasında 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta 1-2-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklandı. Emek ve Dayanışma günü olan 1 Mayıs’ta birçok kurum ve kuruluş kapalı kalacak. Resmi tatil gününde bankada eft, havale, çek ve senet gibi işlemleri olan vatandaşlar çalışma saatlerini merak ediyor. Tam bu noktada bugün 1 Mayıs'ta bankalar açık mı? Sorusuna yanıt aranıyor. Peki 1 Mayıs Cuma sokağa çıkma yasağında bankalar çalışıyor mu? Halbank, Ziraat, Vakıfbank, Garanti ve diğer bankalar açık mı, kapalı mı?

Giriş Tarihi: 1.5.2020 07:36 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 07:36 ABONE OL
Bugün 1 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs 2020 Cuma günü sokağa çıkma yasağında bankalar çalışıyor mu? Bugün EFT ve havale yapılıyor mu?

Türkiye'de corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında bankaların çalışma saatleri değiştirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası gerçekleştirilen açıklamada 1-2-3 Mayıs'ı kapsayan sokağa çıkma yasağı getirileceği açıklandı. Emek ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs'ta bankalarda işi olan vatandaşlar çalışma saatlerini merak etmeye başladı. Resmi tatil günü olan 1 Mayıs'ta birçok kurum ve kuruluşun kapalı olmasıyla çek, senet, havale ve eft gibi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar '' Bugün ?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Bugün 1 Mayıs Cuma günü bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Cuma sokağa çıkma yasağında bankalar çalışıyor mu? Halbank, Ziraat, Vakıfbank, Garanti ve diğer bankalar açık mı?

1 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?

Yeni tip corona virüsüyle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağının 1 Mayıs gece yarısından itibaren 3 Mayıs gece 24.00'e kadar devam edeceğini söyledi. Buna göre, 1 Mayıs'ta bankalar açık mı sorusunun yanıtı belli oldu.

Konuya yönelik tüm bilgiler için haberimizin devamını ziyaret edebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bugün 1 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs 2020 Cuma günü sokağa çıkma yasağında bankalar çalışıyor mu? Bugün EFT ve havale yapılıyor mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA