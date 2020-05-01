Bugün 1 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs 2020 Cuma günü sokağa çıkma yasağında bankalar çalışıyor mu? Bugün EFT ve havale yapılıyor mu?

Türkiye'de corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında bankaların çalışma saatleri değiştirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası gerçekleştirilen açıklamada 1-2-3 Mayıs'ı kapsayan sokağa çıkma yasağı getirileceği açıklandı. Emek ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs'ta bankalarda işi olan vatandaşlar banka çalışma saatlerini merak etmeye başladı. Resmi tatil günü olan 1 Mayıs'ta birçok kurum ve kuruluşun kapalı olmasıyla çek, senet, havale ve eft gibi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar '' Bugün 1 Mayıs'ta bankalar açık mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Bugün 1 Mayıs Cuma günü bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Cuma sokağa çıkma yasağında bankalar çalışıyor mu? Halbank, Ziraat, Vakıfbank, Garanti ve diğer bankalar açık mı?

1 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?

Yeni tip corona virüsüyle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağının 1 Mayıs gece yarısından itibaren 3 Mayıs gece 24.00'e kadar devam edeceğini söyledi. Buna göre, 1 Mayıs'ta bankalar açık mı sorusunun yanıtı belli oldu.

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