Bugün 1 Mayıs'ta eczaneler açık mı kapalı mı? 1 Mayıs 2020 Cuma günü Sokağa çıkma yasağında eczaneler çalışıyor mu?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen sokağa çıkma kısıtlaması genelgesine göre; 1,2 ve 3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak olmak üzere toplamda 31 ile sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Hal böyle olunca; kısıtlamanın olduğu zamanlarda nerelerin açık ya da kapalı olduğu gibi istisna durumlar merak ediliyor. Buna göre; bugün eczaneler açık mı? 1 Mayıs eczaneler açık mı kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı?
Sokağa çıkma yasağında eczanelerin açık mı kapalı mı olacağı merak ediliyor. Corona virüsü salgını nedeniyle kısıtlamanın uygulanacak olması ile birlikte bugün eczaneler açık mı? 1 Mayıs eczaneler açık olacak mı?
İşte yanıtı!