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Bugün 1 Mayıs'ta eczaneler açık mı kapalı mı? 1 Mayıs 2020 Cuma günü Sokağa çıkma yasağında eczaneler çalışıyor mu?

Corona virüsü salgını nedeniyle ülkemizde 1,2 ve 3 Mayıs tarihlerini kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 1 Mayıs gece yarısından itibaren 3 Mayıs gece 24:00'a kadar devam edecek olan yasağın ardından çeşitli soruların yanıtları da araştırılır oldu. Bu sorulardan bir tanesi de "Bugün eczaneler açık mı?", "Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık olacak mı?", "?" gibi soruların yanıtları oluyor. Bakanlık tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen "Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi" doğrultusunda sokağa çıkma yasağında açık ve kapalı olacak olan yerler belirtildi. Buna göre; bugün eczaneler açık mı? 1 Mayıs eczaneler açık mı kapalı mı? ?

Giriş Tarihi: 1.5.2020 07:37 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 07:37 ABONE OL
Bugün 1 Mayıs'ta eczaneler açık mı kapalı mı? 1 Mayıs 2020 Cuma günü Sokağa çıkma yasağında eczaneler çalışıyor mu?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen sokağa çıkma kısıtlaması genelgesine göre; 1,2 ve 3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak olmak üzere toplamda 31 ile sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Hal böyle olunca; kısıtlamanın olduğu zamanlarda nerelerin açık ya da kapalı olduğu gibi istisna durumlar merak ediliyor. Buna göre; bugün eczaneler açık mı? kapalı mı? ?

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? 1 MAYIS ECZANELER AÇIK MI OLACAK?

Sokağa çıkma yasağında eczanelerin açık mı kapalı mı olacağı merak ediliyor. Corona virüsü salgını nedeniyle kısıtlamanın uygulanacak olması ile birlikte bugün eczaneler açık mı? 1 Mayıs eczaneler açık olacak mı?

İşte yanıtı!

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Bugün 1 Mayıs'ta eczaneler açık mı kapalı mı? 1 Mayıs 2020 Cuma günü Sokağa çıkma yasağında eczaneler çalışıyor mu?
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