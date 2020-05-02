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2 Mayıs’ta eczaneler açık mı, kapalı mı? Bugün 2 Mayıs Cumartesi günü sokağa çıkma yasağında eczaneler çalışıyor mu?

Ülkemizde corona virüsü önlemleri kapsamında 1,2 ve 3 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Ülkemizde birçok kurum ve kuruluşun kapanmasıyla birlikte 2 Mayıs’ta eczaneler açık mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Yeni tip corona virüsünün ülkemizde görülmesiyle eczaneler başta olmak üzere bazı kurumların çalışma saatlerinde değişiklikler yapılmıştı. Gün içinde çeşitli sebeplerden dolayı ilaç satın almak için gittiğimiz sağlık kuruluşunun açılış ve kapanış saatleri sorgulanıyor. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine yeni tip Kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında "Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi" gönderildi. Bugün ilaç ve medikal ürünleri almak için eczaneye gidecek olan vatandaşlar bugün ’ta eczaneler açık mı, kapalı mı? Sorusuna yanıt arıyor. Peki 2 Mayıs Cumartesi sokağa çıkma yasağında eczaneler çalışıyor mu?

Giriş Tarihi: 2.5.2020 09:03 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 09:07 ABONE OL
2 Mayıs’ta eczaneler açık mı, kapalı mı? Bugün 2 Mayıs Cumartesi günü sokağa çıkma yasağında eczaneler çalışıyor mu?

Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeye göre ? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağıyla birlikte birçok kurum ve kuruluş bugün kapalı olacak. Sabah saatlerinden itibaren ilaç ve medikal ürünleri almak isteyenler '' Bugün 2 Mayıs'ta eczaneler açık mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Korona virüsle mücadele kapsamında en ön saflarda görevde bulunan eczanelerin çalışma saatleri ilden ile değişiklik gösterebiliyor. Peki corona virüsü tedbirleri kapsamında bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? 2 Mayıs Cumartesi günü sokağa çıkma yasağında eczaneler çalışıyor mu?

2 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 1-2-3 Mayıs günleri uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge gönderdi. Buna göre, 2 Mayıs'ta eczaneler açık mı? Sorusunun yanıtı belli oldu.

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2 Mayıs’ta eczaneler açık mı, kapalı mı? Bugün 2 Mayıs Cumartesi günü sokağa çıkma yasağında eczaneler çalışıyor mu?
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