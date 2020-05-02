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SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2 Mayıs MPİ sorgulama ekranı burada!

SONUÇLARI AÇIKLANDI! İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto’nun bugünkü çekiliş sonuçları belli oldu. Bu hafta 1319. gerçekleştirilen çekilişte heyecan yine dorukta. Hal böyle olunca ‘ açıklandı mı, Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama’ gibi aratmalar hız kazandı. MPİ ile “Sayısal Loto sonuçları” ile ilgili tüm merak edilenleri hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz. İşte 2 Mayıs 2020 Cumartesi Sayısal Loto sonuçları ve MPİ ile bilet sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 2.5.2020 22:05 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 22:06 ABONE OL
SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2 Mayıs MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı burada!

Şans oyunu severlerin en çok tercih ettiği oyunlar arasında olan Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi sona erdi. Bilindiği üzere her Çarşamba ve Cumartesi günü, çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'da heyecan dorukta. Öte yandan Sayısal Loto 2 Mayıs çekilişi için büyük ikramiye kazanma umuduyla kupon dolduran şans oyunu severler arama motorlarında yoğun şekilde Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtlarını araştırmaya devam ediyor. Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı merak edenler "2 Mayıs Sayısal Loto sonuçları" ile ilgili olarak haftanın şanslı numaraları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranını içeriğimizde bulabilirler.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (2 MAYISI 2020 CUMARTESİ)

İşte MPİ çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama…

Sayısal Loto kazandıran numaralar: 02, 04, 14, 27, 29, 39

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SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2 Mayıs MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı burada!
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