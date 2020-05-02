SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2 Mayıs MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı burada!

Şans oyunu severlerin en çok tercih ettiği oyunlar arasında olan Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi sona erdi. Bilindiği üzere her Çarşamba ve Cumartesi günü, çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'da heyecan dorukta. Öte yandan Sayısal Loto 2 Mayıs çekilişi için büyük ikramiye kazanma umuduyla kupon dolduran şans oyunu severler arama motorlarında yoğun şekilde Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtlarını araştırmaya devam ediyor. Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı merak edenler "2 Mayıs Sayısal Loto sonuçları" ile ilgili olarak haftanın şanslı numaraları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranını içeriğimizde bulabilirler.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (2 MAYISI 2020 CUMARTESİ)

İşte MPİ çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama…

Sayısal Loto kazandıran numaralar: 02, 04, 14, 27, 29, 39