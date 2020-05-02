Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Seyahat izin belgesi nasıl alınır, şartları neler ve ne kadar sürede çıkar? Seyahat yol izni belgesi e-devlet başvuru ekranı

nasıl alınır, şartları neler ve ne kadar sürede çıkar? Seyahat e-devlet başvuru ekranı

nasıl alınır, şartları neler ve kaç günde çıkar sorularının yanıtı, son günlerin en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararlardan birisi de şehir dışına çıkma yasağı olmuştu. Bu noktada, şehirler arası seyahat için İçişleri Bakanlığı tarafından adına 'yol izni' de denilen seyahat izin belgesi uygulaması yürürlüğe kondu. Bakanlık, seyahat izin belgesi için gerekli şartları da açıklarken başvuru işlemlerinin yapılacağı yerleri de açıkladı. Şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşlar da E Devlet ile seyahat izin belgesi başvurusu yapmak istiyor. Peki, seyahat izin belgesi nasıl alınır, şartları neler ve kaç günde çıkar? Seyahat izin belgesi başvurusu nereden yapılır? İşte, seyahat izin belgesi başvurusu E Devlet sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 2.5.2020 08:15 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 08:15 ABONE OL
Seyahat izin belgesi nasıl alınır, şartları neler ve ne kadar sürede çıkar? Seyahat yol izni belgesi e-devlet başvuru ekranı

Adına 'şehir dışına çıkma izni' de denilen , son günlerin en çok araştırılan başlıklarından birisi durumunda. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde 30 büyükşehir ve Zonguldak için giriş çıkışlar kapatılmış ve şehir dışına çıkabilmek için seyahat izni zorunlu tutulmuştu. İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada seyahat izin belgesi almak için gerekli şartları da duyurdu. Bu durum üzerine, almak isteyen vatandaşlar da '2020 Seyahat izin belgesi nasıl alınır, şartları neler ve kaç günde çıkar?' sorularına yanıt aramaya başladı.

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİR DIŞINA ÇIKMAK YASAK MI?

Şehirler arası yolculuklarda özel araç kullanan kişiler diğer tüm araçlarda olduğu gibi şehre giriş ve çıkışlarında denetime tabi tutulacak. Zonguldak da dahil olmak üzere 30 büyükşehirde ise şehirlere giriş ve çıkışlar 4 Nisan saat 00:00 itibariyle yasaklandı.

SEYAHAT YOL İZİN BELGESİ NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELER? E DEVLET SORGULAMA EKRANI

Peki, 2020 Seyahat yol izin belgesi nasıl alınır, şartları neler ve kaç günde çıkar? Haberimizin detaylarından, yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte, 2020 seyahat izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Seyahat izin belgesi nasıl alınır, şartları neler ve ne kadar sürede çıkar? Seyahat yol izni belgesi e-devlet başvuru ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA