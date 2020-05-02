SON DAKİKA HABERİ: Akdeniz'de art arda depremler! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 2 Mayıs

Bugün öğleden sonra saatler 15.51'i gösterdiğinde Girit Adası açıklalarında meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki sarsıtının ardından artçı depremler devam ediyor. Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de meydana gelen depremin merkez üssünü Girit Adası açıkları olarak duyururken derinliğini 17.9 km, büyüklüğünü ise 6.3 olarak kamuoyuna duyururken, gelen son dakika bilgisine göre 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntıda can ve mal kaybı olup olmadığı bilinmezken, depremin yerin 8 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi.

AKDENİZ'DE 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, saatler 19.13'ü gösterdiğinde Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği belirtildi.