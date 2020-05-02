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HABERİ: Akdeniz'de art arda depremler! AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi 2 Mayıs

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından geçilen bilgisine göre, saatler 19.13'ü gösterdiğinde Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde bir daha meydana geldiği belirtildi. Öğlen saatlerinden itibaren sarsıntılar devam ederken, sarsıntının yerin 8 km altında olduğu belirtildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Girit Adası yakınlarında meydana gelen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim biriminin Datça olduğunu ve şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadığını kaydetti. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ve son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 2.5.2020 19:33 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Akdeniz'de art arda depremler! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 2 Mayıs

Bugün öğleden sonra saatler 15.51'i gösterdiğinde Girit Adası açıklalarında meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki sarsıtının ardından artçı depremler devam ediyor. Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de meydana gelen depremin merkez üssünü Girit Adası açıkları olarak duyururken derinliğini 17.9 km, büyüklüğünü ise 6.3 olarak kamuoyuna duyururken, gelen son dakika bilgisine göre 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntıda can ve mal kaybı olup olmadığı bilinmezken, depremin yerin 8 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi.

AKDENİZ'DE 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, saatler 19.13'ü gösterdiğinde Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği belirtildi.

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SON DAKİKA HABERİ: Akdeniz'de art arda depremler! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 2 Mayıs
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