‘Başörtüsü yüzünden işten çıkarıldım’

MACROCenter'da çalışan Didem Batal başörtülü olduğu gerekçesiyle işten çıkarıldığını iddia etti. 28 Nisan'da insan kaynakları firması Adecco yetkilisiyle görüşüp, başörtülü kimlik ve özgeçmiş belgelerini sunarak işe kabûl edildiğini belirten Didem Batal, 29 Nisan sabahı Macro Center Akmerkez Şubesi'nde işe başladığını kaydetti. Akşam 17.30 sıralarında şirketten arandığını anlatan Batal "Başörtülü çalışamayacağım, mağazanın 'türbanlı istemediği', bir günlük ücretin yatırılacağı söylenilerek işten çıkarıldım" dedi. Bunun üzerine mağaza müdürüne giderek durumu anlattığını belirten Batal 'Başörtüsünü çıkarıp devam edebileceğimin imkanı olduğunu dile getirdi' diye konuştu. Batal ayrıca tweetini silmesi için tehdit edildiğini öne sürdü. Avukat Mustafa Doğan İnal, Macro Center hakkında suç duyurusunda bulunacakları söyledi.Macro Center ise yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: Yaptığımız incelemede, bildirimde bulunan arkadaşımızın bir geçici istihdam bürosu üzerinden takımımıza dahil olduğunu ve işten çıkartılmasının söz konusu olmadığını öğrendik. Operasyonumuzda sıkça görüldüğü gibi daha önce işbaşı yaptığı bir mağazadan, ihtiyaç gereği pazartesi itibariyle bir başka mağazada görev alması kendisine tebliğ edilmiştir. Eşitlikçi çalışma politikalarımız kendisiyle birebir gerçekleştirilen görüşmede açıkça belirtilmiştir. Arzu etmesi halinde bu yoğun dönemde birlikte çalışmaya devam etmekten mutlu oluruz.