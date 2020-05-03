Karantina günleri, aile ilişkilerini güçlendirdi

Türk ve Çinli anne-babaların, Kovid- 19 karantina sürecinde çocuklarıyla yaşadıkları deneyimlere ilişkin yapılan araştırmada çalışan ebeveynlerin, çocuklarının bugüne kadar hayatlarının merkezinde olmadığını fark ettikleri ve karantina sonrasında çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmek istedikleri ortaya çıktı. İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Toran'ın koordinatörlüğünde yapılan araştırmanın Türkiye bölümünde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ramazan Sak ile Doç. Dr. İkbal Tuba Şahin Sak görev alırken, Çin ayağında ise University College London ile Yuwei Xu ve East China Normal University'nin akademisyenleri yer aldı. Araştırma, yaşları 32 ile 45 aralığında değişen gönüllü 13 Türk ebeveyn ile 11 Çinli ebeveyn arasında yapıldı. Çocukları 3 ile 6 yaş aralığındaki ailelerle gerçekleştirilen online görüşmeler sonucunda ise ilginç verilere ulaşıldı. Araştırmada, çocuklarıyla ilk kez bu kadar uzun süre vakit geçirme imkânı bulan ebeveynlerin, çocuklarının bugüne kadar yaşamlarının merkezinde olmadığını fark ettikleri ortaya çıktı.Doç. Dr. Toran, Türk ve Çinli ebeveynlerin çocuklarıyla ilk kez uzun süre evde yaşadıklarını belirtip araştırmanın sonuçları şöyle özetledi:Ebeveynler, çocuklarıyla ilişkilerinde olumlu ve olumsuz değişiklikler yaşadıklarını dile getirdiler.Olumlu yönden bakıldığında hem Türk hem Çinli ebeveynlerin çocuklarını yeniden tanımaya başladıklarını, çocuklarıyla nasıl ilgileneceklerine yönelik beceriler geliştirdiklerini, çocuklarıyla oyun oynamayı öğrendiklerini belirttiler.Olumsuz değişimlere bakıldığında ise bunun da hem Türk hem de Çinli ebeveynlerde ortak olduğu gözlemlendi. Bu sürecin kendileri için oldukça yorucu olduğu- nu, çocuklarıyla ciddi disiplin sorunları yaşadıklarını, çocukların beklentilerini karşılayamadıklarını dile getiren ebeveynlerin, yetersizlik duygusuna kapıldıklarını söyledi.Bunun dışında çocukların uyku ve beslenme düzenlerinde de değişiklikler olduğu gibi aşırı düzeyde televizyon, tablet karşısında zaman geçirmek istedikleri de yine ebeveynlerin gözlemleri sonucunda ulaşılan veriler arasında yer alıyor.TÜRK Eğitim Vakfı (TEV), tüm dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği koronavirüs salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın çocuklarına burs tahsis etmek için "TEV Korona Kahramanları'na Vefa Fonu"nu hayata geçirdi. Korona kahramanlarına destek, çocuklarına gelecek sloganıyla başlatılan fon ile bu öğrencilere eğitim hayatları boyunca destek olunacak. Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Yıldız Günay, burstan yararlanacak çocukların ilk yıl için tek şartının eğitime devam zorunluluğu olduğunu söyledi. Günay, ayrıca kurdukları bu eğitim fonunu geliştirerek salgın döneminde çalışmak zorunda olan ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın da çocuklarını kapsayacak şekilde genişletmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.Malzeme gerekmiyor. Hayâl gücü ve iki kişi yeterli. Nasıl oynanıyor?Çocuğunuzla birlikte yere oturun. Her defasında elinize bir şey alacakmış gibi yapıp taklit etmek oyunun en temel kuralı. Mesela elinizde kocaman bir gergedan olduğunu söyleyip gerçekten bir gergedanı taşıyormuş rolü yapın ve onu oyuna katılanların kucağına sırakın. Herkes gergedanı nasıl taşıdığını canlandırsın. Sıra tekrar size geldiğinde gergedanı arkanıza bırakın ve yeni nesnenizi elinize alın. Bu kez sudan çıkmış kıpır kıpır canlı balığı taşıyabilirsiniz. Ya da bir türlü gelmek istemeyen ve ipini çekip durduğunuz bir eşeği. Hayal gücünü besleyen bu oyunu eminiz çocuğunuz kadar siz de seveceksiniz.YARIN: