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HABERİ: Bakan Koca açıkladı: ’deki corona virüs salgını son durum! Corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

’de corona virüs salgını etkilerini göstermeye devam ederken, Bakan Koca her akşam gerek sosyal medya hesabından gerek canlı yayınlarda vaka ve ölü sayısı ile ilgili açıklamalarında bulunuyor. Ülkemizde durum her geçen gün daha iyiye giderken, iyileşen hasta sayısı vaka sayısının önüne geçti. Hal böyle olunca akşam saatlerine doğru, '3 Mayıs bugün Türkiye'deki corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç?' gibi sorular araştırılıyor. Günlük iyileşen hasta sayısı açıklanan yeni vakaların önüne geçerken yoğun bakım ünitesine bağlı ve entübe hasta sayısındaki azalma göze çarpıyor. Bakan Koca, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda havaların sıcaklığına aldanılmamasını sosyal izolasyona uyulması gerektiğinin altını çizdi. Peki, Türkiye'de bugün vaka ve ölü sayısı kaç? İşte günlük koronavirüs tablosuna göre 3 Mayıs 2020 corona son duruma ilişkin

Giriş Tarihi: 3.5.2020 19:51 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca açıkladı: Türkiye’deki corona virüs salgını son durum! Corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Corona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Hal böyle olunca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her gün akşam saatlerinde yapılan açıklaması vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere ülkemiz, virüse karşı mücadelede dünyaya oranla daha erken tedbirler almış ve bu sayede iyileşen hasta sayısı vaka sayısının önüne geçmeyi başarmıştı. Bakan Koca tarafından paylaşılan günlük koronavirüs verilerinin yanı sıra konuyla ilgili son dakika haberleri de ülke gündeminde önemli bir yer kaplıyor. Virüsün çıkış noktası Çin'de hayat normale dönerken, Avrupa ve Amerika için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Son 24 saatte binlerce insanın hayatını kaybettiği salgın ile ilgili her akşam vaka ve ölü sayısında son durum Bakan Koca tarafından açıklanıyor. Peki, 'de son durum ne? Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç? İşte

TÜRKİYE'DEKİ CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI SON DURUM!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 2 Mayıs tarihine ait Coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın son paylaştığı veriye göre;

30 Mart'tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Mayıs corona virüs vaka tablosunu açıkladı. İşte o açıklama:

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SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca açıkladı: Türkiye’deki corona virüs salgını son durum! Corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?
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