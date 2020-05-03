SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca açıkladı: Türkiye’deki corona virüs salgını son durum! Corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Corona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Hal böyle olunca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her gün akşam saatlerinde yapılan son dakika açıklaması vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere ülkemiz, virüse karşı mücadelede dünyaya oranla daha erken tedbirler almış ve bu sayede iyileşen hasta sayısı vaka sayısının önüne geçmeyi başarmıştı. Bakan Koca tarafından paylaşılan günlük koronavirüs verilerinin yanı sıra konuyla ilgili son dakika haberleri de ülke gündeminde önemli bir yer kaplıyor. Virüsün çıkış noktası Çin'de hayat normale dönerken, Avrupa ve Amerika için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Son 24 saatte binlerce insanın hayatını kaybettiği salgın ile ilgili her akşam vaka ve ölü sayısında son durum Bakan Koca tarafından açıklanıyor. Peki, Türkiye'de son durum ne? Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç? İşte corona virüsü son dakika haberi…

TÜRKİYE'DEKİ CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI SON DURUM!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 2 Mayıs tarihine ait Coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın son paylaştığı veriye göre;

30 Mart'tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Mayıs corona virüs vaka tablosunu açıkladı. İşte o açıklama: