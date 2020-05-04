Son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Bakanlar Kurulu kararı sonrasında yaşlılara sokağa çıkma yasağı

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili kritik kararların beklendiği Bakanlar Kurulu toplantısı bugün! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek sorusu bir süredir vatandaşlar tarafından araştırılıyordu. Özellikle, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni için bir düzenleme yapılacağı son haftanın gündem maddesi haline gelmişti. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, sokağa çıkma izni gelecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı izni getirleceği yönünde birçok bilgil var. Haberimizde, konuya ilişkin detaylar yer almaktadır.

BAKAN KOCA 65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN İLK AÇIKLAMAYI YAPTI! DÜZENLEME İÇİN İBRAHİM KALIN TOPLANTIYI İŞARET ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında son dakika açıklamalarında bulundu. Ülkedeki salgından son durumu kamuoyu ile paylaşan Koca; gazetecin sorularını da yanıtladı. Kendisine yöneltilen 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? sorusuna yanıt veren Bakan, böyle bir gündemimiz var ifadelerini kullanmıştı.