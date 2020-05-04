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Son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ne zaman bitecek? kararı sonrasında yaşlılara sokağa çıkma yasağı

65 yaş üstü ile ilgili vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, kritik gün geldi çattı. Bugün Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor. Bilindiği üzere corona virüsü salgını başladığından bu yana 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştı. Evde duran kıdemli  vatandaşlarımızın rahatlaması için 65 yaş üstü sokağa çıkma izni getirilmesi planlanıyordu ve detaylar belli oldu.  Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Giriş Tarihi: 4.5.2020 12:51 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 12:51 ABONE OL
Son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Bakanlar Kurulu kararı sonrasında yaşlılara sokağa çıkma yasağı

ile ilgili kritik kararların beklendiği toplantısı bugün! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek sorusu bir süredir vatandaşlar tarafından araştırılıyordu. Özellikle, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni için bir düzenleme yapılacağı son haftanın gündem maddesi haline gelmişti. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, sokağa çıkma izni gelecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı izni getirleceği yönünde birçok bilgil var. Haberimizde, konuya ilişkin detaylar yer almaktadır.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında son dakika açıklamalarında bulundu. Ülkedeki salgından son durumu kamuoyu ile paylaşan Koca; gazetecin sorularını da yanıtladı. Kendisine yöneltilen 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? sorusuna yanıt veren Bakan, böyle bir gündemimiz var ifadelerini kullanmıştı.

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Son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Bakanlar Kurulu kararı sonrasında yaşlılara sokağa çıkma yasağı
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