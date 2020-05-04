65 yaş üstü sokağa çıkma yasağında son dakika gelişmesi: Bakanlar Kurulu kararı sonrası 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Bakanlar Kurulu toplantısı kararları merakla bekleniyor. Bu bağlamda 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek sorusunun yanıtı da bir süredir araştıılıyor. Bugün toplanıacak Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası 65 yaş üsyü sokağa çıkma yasağı izni ile ilgili son dakika açıklamaları yapılacak. Buna göre; 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek sorusunun yanıtı merakla bekleniyor. Bugün toplanılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından konu ile ilgili son dakika kararları açıklanacak. Ülkedeki salgından son durumu kamuoyu ile paylaşan Koca; gazetecin sorularını da yanıtladı. Kendisine yöneltilen 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? sorusuna yanıt veren Bakan, böyle bir gündemimiz var ifadelerini kullanmıştı.

İşte ayrıntılar...