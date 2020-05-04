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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağında gelişmesi: Bakanlar Kurulu kararı sonrası ne zaman bitecek?

Bugün Cumhurbaşkanu başkanlığında sonrası izni ile ilgili açıklamaları yapılacak. Corona virüsü salgını nedeniyle bilindiği üzere 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştı. Buna göre; internet üzerinden 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberleri sıkça araştırılmaya başlandı. Buna göre; ? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 4.5.2020 18:56 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 18:56 ABONE OL
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağında son dakika gelişmesi: Bakanlar Kurulu kararı sonrası 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Bakanlar Kurulu toplantısı kararları merakla bekleniyor. Bu bağlamda ne zaman bitecek sorusunun yanıtı da bir süredir araştıılıyor. Bugün toplanıacak sonrası 65 yaş üsyü sokağa çıkma yasağı izni ile ilgili açıklamaları yapılacak. Buna göre; ?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek sorusunun yanıtı merakla bekleniyor. Bugün toplanılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından konu ile ilgili son dakika kararları açıklanacak. Ülkedeki salgından son durumu kamuoyu ile paylaşan Koca; gazetecin sorularını da yanıtladı. Kendisine yöneltilen 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? sorusuna yanıt veren Bakan, böyle bir gündemimiz var ifadelerini kullanmıştı.

İşte ayrıntılar...

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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağında son dakika gelişmesi: Bakanlar Kurulu kararı sonrası 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
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