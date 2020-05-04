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Güvercin için öldürdüler

MEHMET BONCUK Yaşam
Giriş Tarihi: 4.5.2020 ABONE OL
Güvercin için öldürdüler
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Tamer Yiğit (16) kimliği öğrenilemeyen 4 kişiyle iddiaya göre güvercin alışverişi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişinin bıçak darbeleri ile yaralanan Tamer Yiğit, kanlar içerisinde yığıldı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne götürülen Yiğit kurtarılamadı. Olayın ardından Yiğit'in yakınları cinayeti gerçekleştirdiğini düşündükleri bir kişinin evini yakmak istedi. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı olayda evi yakmak isteyen bir kişi gözaltına alındı. Yiğit'in cenazesinin yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.
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Güvercin için öldürdüler
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