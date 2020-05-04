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Ramazan ayı 11.gün : ? 4 Mayıs En lezzetli ve sağlıklı iftar menüsü

İslam alemi Ramazan ayında en lezzetli ve sağlıklı için ‘’?’’ sorusuna yanıt arıyor. Hem yapımı hem lezzetiyle iftar menüsünü çeşitlendirebilir, sağlıklı bir beslenme düzenli oluşturabilirsiniz. On bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar sahur ve iftar menülerine büyük önem veriyor. Ramazan ayının 11.gününde en lezzetli ve sağlıklı yemekler için mutfakta çalışmalar başladı. Uzmanlara göre iftar yemeğine başlamadan önce muhakkak su tüketimi olması gerektiğinin altı çiziliyor. Zira bu aylarda hafif ve sağlıklı yiyecekleri iftar menüsünden eksiltmemek gerekiyor. İftar için mutfakta hazırlık aşamasında olan vatandaşlar "Bugün ne pişirsem?", "İftara ne pişirsem?" sorusuna yanıt aranıyor. Haberimizin içerisinden Ramazan ayı 11.gün iftar menüsüne ulaşabilir, ailenize güzel sofralar hazırlayabilirsiniz. İşte Ramazan ayı 11.gün iftar menüsü tarifleri

Giriş Tarihi: 4.5.2020 12:17 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 12:19 ABONE OL
Ramazan ayı 11.gün iftar menüsü: Bugün ne pişirsem? 4 Mayıs En lezzetli ve sağlıklı iftar menüsü

Mübarek Ramazan ayının 11.gününde oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar '' ?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Sofraların bereketlendiği bugünde yine en leziz yemek tarifleri araştırılıyor. Uzmanlara göre iftar sofrasında muhakkak hurma, sıcak çorba ve su olması gerektiğini vurguluyor. Oruç ibadetinin 11. Gününde kusursuz hazırlamak isteyenler en lezzetli, doyurucu ve sağlıklı tariflere göz atıyor. Günün en güzel menüsünü oluşturmak için "Bugün ne pişirsem?", "İftara ne pişirsem?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte tadı damaklarda kalacak Ramazan ayı 11. Günü iftar menüsü ve ayrıntılı tarif listesi

İFTAR MENÜSÜ: BUGÜN NE PİŞİRSEM? 4 MAYIS

belli oldu. Sizler için hazırladığımız leziz iftar menüleri bugün ne pişirsem sorusunu soranlar için cevap olacak. Haberimizde, hem lezzetli hem sağlıklı Ramazan ayına özel tariflere ulaşabilirsiniz.

Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem?

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Ramazan ayı 11.gün iftar menüsü: Bugün ne pişirsem? 4 Mayıs En lezzetli ve sağlıklı iftar menüsü
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