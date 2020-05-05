Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ramazan ayı 12.gün iftar menüsü: Bugün ne pişirsem? 5 Mayıs en sağlıklı ve kolay iftar menüsü tarifleri

12.gün : ? 5 Mayıs en sağlıklı ve kolay

Mübarek Ramazan ayının 12.gününde araştırmaları başladı. Oruç ibadetini gerçekleştiren tüm Müslümanlar sabah saatlerinden itibaren ‘’ ?’’ sorusuna yanıt arıyor. En kolay ve sağlıklı menüleri hazırlamak için mutfakta yemek yapımına başlandı. Uzmanlar iftar sofrasında muhakkak sıvı tüketiminin olması gerektiğine vurgu yapıyor. Uzun süre oruç tutan bedenimiz gün boyu susuz kaldığı için iftar menüsünde çorba ve sebze yemeklerini eksik etmemek gerekiyor. Hem sağlıklı hem doyurucu iftar sofralarında küçük porsiyonlar halinde tüketmek faydalı olacaktır. Oruç ibadetinin on ikinci gününde ailesiyle iftar sofrası yapacak olan vatandaşlar günün en güzel menüsünü oluşturmak için "Bugün ne pişirsem?", "İftara ne pişirsem?" sorularına yanıt arıyor. İşte, en kolay ve pratik 12.gün iftar menüsü

Giriş Tarihi: 5.5.2020 15:15 Son Güncelleme: 5.5.2020 15:19 ABONE OL
Ramazan ayı 12.gün iftar menüsü: Bugün ne pişirsem? 5 Mayıs en sağlıklı ve kolay iftar menüsü tarifleri

Türk mutfağının eşsiz lezzetleri 12.gün iftar menüsünde buluşuyor. Ramazan ayında oruç ibadetini gerçekleştiren vatandaşlar '' ?, İftara ne pişirsem?'' gibi sorulara yanıt arıyor. Ev hanımları mutfakta hem sağlıklı hem doyurucu için hazırlıklara başladı. İftar saatine kısa süre kala hazırlayacağınız sağlıklı ve doyurucu yemekler şık sofralarınıza çok yakışacak. Bereket ayı olan Ramazan ayında uzmanlar iftar menülerinde çorba ve sebze yemeğinin yer almasını şart koşuyor. Ramazan ayı on ikinci gün iftar menüsünde sizde sevdiklerinize en lezzetli ve sağlıklı yemekler hazırlayabilirsiniz. Buna göre; Bugün ne pişirsem? İşte, önerileri

RAMAZAN AYI 12.GÜN İFTAR MENÜSÜ: BUGÜN NE PİŞİRSEM?

Ramazan ayı 12.gün iftar menüsünde kremalı patates çorbası, köfteli islim kebabı, un helvası yer alıyor. On bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı iftar menüsünü sağlıklı ve doyurucu yemeklerle değerlendirebilirsiniz.

Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem?

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ramazan ayı 12.gün iftar menüsü: Bugün ne pişirsem? 5 Mayıs en sağlıklı ve kolay iftar menüsü tarifleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA