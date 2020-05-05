Ramazan ayı 12.gün iftar menüsü: Bugün ne pişirsem? 5 Mayıs en sağlıklı ve kolay iftar menüsü tarifleri

Türk mutfağının eşsiz lezzetleri Ramazan ayı 12.gün iftar menüsünde buluşuyor. Ramazan ayında oruç ibadetini gerçekleştiren vatandaşlar '' Bugün ne pişirsem?, İftara ne pişirsem?'' gibi sorulara yanıt arıyor. Ev hanımları mutfakta hem sağlıklı hem doyurucu iftar menüsü için hazırlıklara başladı. İftar saatine kısa süre kala hazırlayacağınız sağlıklı ve doyurucu yemekler şık sofralarınıza çok yakışacak. Bereket ayı olan Ramazan ayında uzmanlar iftar menülerinde çorba ve sebze yemeğinin yer almasını şart koşuyor. Ramazan ayı on ikinci gün iftar menüsünde sizde sevdiklerinize en lezzetli ve sağlıklı yemekler hazırlayabilirsiniz. Buna göre; Bugün ne pişirsem? İşte, Ramazan ayı 12.gün iftar menüsü önerileri

RAMAZAN AYI 12.GÜN İFTAR MENÜSÜ: BUGÜN NE PİŞİRSEM?

Ramazan ayı 12.gün iftar menüsünde kremalı patates çorbası, köfteli islim kebabı, un helvası yer alıyor. On bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı iftar menüsünü sağlıklı ve doyurucu yemeklerle değerlendirebilirsiniz.

Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem?