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nasıl alınır, başvuru nereden yapılıyor ve kimlere veriliyor? Seyahat başvurusu E Devlet sorgulama ekranı!

nasıl alınır, şartları neler, kaç günde çıkar ve başvurusu nereden yapılır sorularının yanıtı, son günlerin hiç şüphesiz en çok araştırılanları arasında bulunuyor. Herkesin bildiği gibi, corona virüsü ile mücadele kapsamında alınan kararlardan birisi de şehir dışına çıkma yasağı olmuştu. Bu noktada, şehirler arası seyahat için İçişleri Bakanlığı tarafından adına 'yol izni' de denilen seyahat izin belgesi uygulaması yürürlüğe kondu. Bakanlık, seyahat izin belgesi için gerekli olan şartları açıklarken başvuru işlemlerinin yapılacağı yerleri de açıkladı. Şehir dışına çıkmak isteyen yurttaşlar da E Devlet ile seyahat izin belgesi almak için başvurusunu bir an önce yapmak istiyor. Peki, seyahat izin belgesi nasıl alınır, şartları neler ve kimlere veriliyor? Seyahat izin belgesi başvurusu nereden yapılır? İşte, seyahat izin belgesi başvurusu E Devlet sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 4.5.2020 10:21 Son Güncelleme: 5.5.2020 07:23 ABONE OL
Seyahat izin belgesi nasıl alınır, başvuru nereden yapılıyor ve kimlere veriliyor? Seyahat yol izni belgesi başvurusu E Devlet sorgulama ekranı!

Şehir dışına çıkma yol izni olarak da adlandırılan , vatandaşlar tarafından son günlerin en çok araştırılan başlıklarından birisi olarak öne çıkıyor. Corona virüsü tedbirleri kapsamında yurt genelinde 30 büyükşehir ve Zonguldak için giriş çıkışlar kapatılmış ve şehir dışına çıkabilmek için seyahat izni zorunlu tutulmuştu. İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada seyahat izin belgesi almak için gerekli şartları da kamuoyu ile paylaşmıştı. Bu durum üzerine, şehirler arası seyahat için almak isteyen vatandaşlar da '2020 Seyahat izin belgesi nasıl alınır, şartları neler ve kaç günde çıkar?' sorularına cevap aramaya başladı.

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİR DIŞINA ÇIKMAK YASAK MI?

Şehirler arası yolculuklarda özel araç kullanan kişiler diğer tüm araçlarda olduğu gibi şehre giriş ve çıkışlarında denetime tabi tutulacak. Zonguldak da dahil olmak üzere 30 büyükşehire giriş ve çıkış yasağı 4 Mayıs 00.00'a kadar uzatıldı.

SEYAHAT YOL İZİN BELGESİ NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELER VE KİMLERE VERİLİYOR? E DEVLET SORGULAMA EKRANI

Peki, 2020 seyahat yol izin belgesi nasıl alınır, şartları neler, kaç günde çıkar ve kimlere veriliyor? Haberimizin detaylarından, şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte, 2020 seyahat izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı;

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Seyahat izin belgesi nasıl alınır, başvuru nereden yapılıyor ve kimlere veriliyor? Seyahat yol izni belgesi başvurusu E Devlet sorgulama ekranı!
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