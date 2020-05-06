Bedelli askerlik işlemleri ne zaman başlayacak? Bedelli askerlik tarihleri belli oldu mu, askerlik eğitimi nasıl yapılacak?

Bedelli askerlik işlemleri ne zaman başlayacak? Uzun süredir merak edilen bedelli askerlik tarihleri ve işlemlerine ilişkin detaylar, dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından kamuoyu ile paylaşıldı. Başkan Erdoğan, toplantının ardından yaptığı son dakika açıklamasında, bedelli askerlik işlemlerinin başlayacağı tarihi belirtti. Bedelli askerlik celp işlemleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen detaylar…

BEDELLİ ASKERLİK İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Askerlerle ilgili faaliyetler 1 Haziran'da, celp hizmetleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik hizmetleri 20 Haziran'da yeniden başlayacak.