Maskeyi çıkarınca yakalandılar

İstanbul'da Bahçelievler, Bakırköy ve Avcılar ilçelerinde 8 ayrı eve hırsızlık yapan Gürcistan uyruklu iki hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin, 8 Nisan'da Bahçelievler Mahallesi İpek Sokak'taki bir eve meydana gelen hırsızlık olayında yaklaşık 90 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı öğrenildi. Aynı hırsızlar, Bakırköy Ataköy 2. Kısım Ali Rıza Efendi Caddesindeki bir evden, içinde değerli taşlardan yapılan tespihlerin de olduğu 100 bin lira değerinde eşya çaldı. Polis kısa süre içerisinde yakın çevrede meydana gelen buna benzer 8 hırsızlık olayının ihbarını daha aldı. Toplamda 250 bin liralık hırsızlık olayı failleri için polis harekete geçti.Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden korona maskesiyle yüzlerini kapatmaya çalışan iki şüpheliyi tespit etti. Kamera görüntülerini takip eden polis maskeyi çıkardıkları andaki görüntülerden şüphelilerin kimliğini tespit etti. Geçtiğimiz hafta yapılan operasyonla gözaltına alınan iki Gürcistanlı Gerorgii K.(35) ve Giorgi.T. (35) işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin eve giriş çıkış anları kameralara yansıdı.